In der vergangenen Wochen bekam Roman Reigns bei WWE willkommene Hilfe aus der Familie - nun aber ist auf der Hofstaat seines Erzrivalen wieder vollzählig.

Bei der TV-Show WWE Friday Night SmackDown feierte Robert Roode seine Rückkehr nach einer einmonatigen Doping-Suspendierung und sorgte dafür, dass der "Big Dog" einen bitteren Abend erlebte.

Zugleich wurde bekannt, dass Reigns beim Royal Rumble am 26. Januar 2020 eine Doppelschicht schieben wird: Nachdem Corbin Reigns mit der Behauptung provozierte, dass er am traditionellen Rumble-Match nur teilnehmen würde, um ihm auszuweichen, forderte Reigns Corbin zu einem Einzelduell vor dem 30-Mann-Kampf heraus. Corbin nahm an.

Anzeige

Reigns bekommt damit die Gelegenheit, sich vor der "Road to WrestleMania" für Corbins unfairen Sieg bei TLC und die Hundefutter-Demütigung im Vorfeld zu revanchieren.

Robert Roode wendet gegen Roman Reigns das Blatt

Im Hauptkampf der Show trafen Reigns' Neffen Jimmy und Jey Uso, die vergangene Woche ihr Comeback nach mehrmonatiger Abwesenheit gefeiert hatten, auf Corbin und dessen Gefährten Dolph Ziggler.

Als die Hilfe von dem ebenfalls mit Corbin verbündeten Duo The Revival bekamen, erschien auch Reigns auf der Bildfläche und schaltete Dash und Dawson mit einem doppelten Superman Punch aus.

Corbin legte sich dann mit Reigns an und fing sich einen Spear ein, was zur Disqualifikation der Usos führte. Als Reigns Corbin mit einer Powerbomb durch das Kommentatorenpult den Rest geben wollte, attackierte ihn Roode hinterrücks und wendete das Blatt.

Reigns bekam der Glorious DDT von Roode sowie den Deep Six von Corbin ab und wurde dann von Roode mit einem Spinebuster auf das Pult befördert - durch das ihn der heranfliegende Ziggler schließlich mit einem Elbow Drop rammte. Zum Abschluss warfen die Bösewichte noch mehrere Gegenstände auf Reigns, die erschöpften Usos konnten diesmal nicht helfen.

John Morrison wieder vereint mit The Miz

Ein weiterer Rückkehrer eröffnete die Show: John Morrison war Gast in der Interviewsendung seines alten Partners The Miz und machte damit die Reunion offiziell.

Nachdem The Miz vergangene Woche mit einer Attacke auf Kofi Kingston einen "Heel Turn" hinlegte und wieder böse wurde, stieß Morrison ins selbe Horn: Er beschimpfte die Fans, dass sie sich von Miz abgewandt hätten, obwohl dieser der härteste Arbeiter der ganzen Liga wäre, das sei eine Schande.

An diesen Aussagen nahmen wiederum Kingston und dessen Partner Big E Anstoß, die hinzukamen und bemerkten, dass Miz selbst schuld sei, dass die Fans ihm nicht mehr zujubelten. Nach einigen weiteren gegenseitigen Sticheleien (Miz rieb Kingston auch das bittere Ende von WWE-Titelregentschaft gegen Brock Lesnar unter die Nase) folgte ein weiteres Match zwischen Kingston und Miz, in das auch Big E und Morrison verwickelt wurden. Miz siegte mit dem Skull Crushing Finale.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 10. Januar 2020:

The Miz besiegt Kofi Kingston

Mandy Rose besiegt Alexa Bliss

Non Title Match: Braun Strowman besiegt Shinsuke Nakamura

Dolph Ziggler & King Corbin besiegen Dolph Ziggler durch Disqualifikation