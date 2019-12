Eine ganze Reihe spektakulärer Matches und wilder Stunts und ein umjubeltes Comeback in neuem Look: Die Wrestling-Liga WWE hat mit TLC (Tables, Ladders & Chairs) einen chaotischen Jahresabschluss geliefert.

Bemerkenswert dabei: In fast allen wichtigen Matches gewannen die "Heels", die Bösewichte - wobei das nicht immer das letzte Wort war.

Universal Champion Bray Wyatt etwa - der diesmal nicht als sein Horror-Alter-Ego The Fiend antrat - besiegte The Miz in einem Match, in dem es nicht um den Titel ging, mit seinem Finisher Sister Abigail. Als Wyatt sich dann allerdings seinen riesigen Spielzeughammer schnappte, scheinbar gewillt, Miz endgültig den Garaus zu machen, ging plötzlich das Licht aus und ein Mann mit rotem Kapuzenshirt ging auf Wyatt los.

Vor dem Hintergrund der Geschehnisse der vergangenen Wochen war die Identität des Mannes schnell klar: Es war Daniel Bryan, seit einer Attacke des Fiend vor einigen Wochen nicht mehr zu sehen.

Bryan lüftete schließlich auch die Kapuze und präsentierte sich im neuen, alten Kurzhaar-Look. Der Angriff des Fiend war so dargestellt worden, als hätte er Bryan dabei die langen Haare und den Bart herausgerissen.

Bryan rächte sich nun mit seiner Standardoffensive und schließlich auch mit einer Serie von Tritten gegen den Kopf des am Boden liegenden Wyatt. Bryan griff sich dann den Hammer Wyatts und holte zum finalen Schlag aus - das Licht jedoch ging wieder aus und Wyatt war verschwunden, als es wieder anging.

Nichtsdestotrotz ließ sich Wyatt mit den patentierten "Yes!"-Rufen vom Publikum feiern.

Auch in beiden TLC-Matches verloren die Publikumslieblinge: Topstar Roman Reigns unterlag überraschend King Corbin, nachdem diesem sowohl Dolph Ziggler als auch das vorher in einem Ladder Match gegen The New Day unterlegene Tag Team The Revival zu Hilfe kamen.

Im Main Event griffen Becky Lynch und Charlotte Flair vergeblich nach den Women's Tag Team Titles von den Kabuki Warriors Kairi Sane und Asuka. Asuka pflückte am Ende die Titelgürtel aus der Verankerung, nachdem sowohl Flair als auch Lynch heftige Stürze eingesteckt hatten.

Für den Schlussakkord sorgten dann aber nochmal Reigns und Corbin, die am Ende der Show wieder zum Ring kamen und sich weiter prügelten - und mit ihnen auch große Teile des RAW- und SmackDown-Kaders.

Höhepunkt am Ende: Reigns stürzte sich mit einem Spear von einer Bühnenerhöhung auf Corbin und riss damit auch die Menschentraube unter sich und seinem Rivalen um. Es sieht so aus, als wäre das letzte Wort hier noch nicht gesprochen - ein Rückmatch bei der Traditionsshow Royal Rumble am 27. Januar 2020 deutet sich an.

Die Ergebnisse von WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2019:

WWE SmackDown Tag Team Title Ladder Match: The New Day (c) besiegen The Revival

Aleister Black besiegt Buddy Murphy

WWE RAW Tag Team Title Match: The Viking Raiders (c) vs. Karl Anderson & Luke Gallows - Double Count Out

TLC Match: King Corbin besiegt Roman Reigns

Non Title Match: Bray Wyatt besiegt The Miz

Tables Match: Bobby Lashley besiegt Rusev

WWE Women's Tag Team Title TLC Match: The Kabuki Warriors (c) besiegen Becky Lynch & Charlotte Flair