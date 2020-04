Einen Tag vor der Ausstrahlung der ersten Nacht von WrestleMania 36 hat WWE letzte Puzzlestücke zusammengesetzt.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown akzeptierte Superstar John Cena die Herausforderung des Fiend zu einem Firefly Funhouse Match, die WrestleMania-Absage von Roman Reigns und dass Braun Strowman an seiner Stelle gegen Universal Champion Bill Goldberg antritt, wurde beiläufig bestätigt - und es gab eine mysteriös aufgebaute Wende in der seit Monaten größer aufgebauten Story.

Nach einem Match zwischen Dolph Ziggler und Tucker vom Tag Team Heavy Machinery meldte sich eine mysteriöse, mit einer Kapuze verhüllte Figur von einem Produktionsraum hinter den Kulissen zu Wort - und enthüllte Videomaterial, das die sich anbahnenende Liebesstory des ungleichen Paars Mandy Rose und Tuckers Partner Otis in neuem Licht erscheinen ließ.

Die Mystery-Figur, die sich den Slogan "The Truth will be heard" (Die Wahrheit kommt ans Licht) auf die Fahnen geschrieben hat, entlarvte mit dem Video Roses Partnerin Sonya Deville als Intrigantin, die Rose und Otis sabotierte und ihr Valentinstags-Date mit einer Fake-Nachricht an Otis, das sie von Roses Handy aus sandte, sprengte.

In dem Clip war dann auch zu sehen, wie Deville sich an Ziggler wandte - der es in der Story auf Rose abgesehen hat - und ihm versprach, dass er bekommen würde, was er wolle, wenn sie bekomme, was sie wolle.

Eine enttäuschte Rose, die eigentlich in die Arena gekommen war, um zwischen Schwergewicht Otis und Ziggler zu schlichten, verließ dann die Szenerie, während ein wütender Otis Ziggler aus der Halle jagte.

Otis und Ziggler treffen bei der auf zwei Tagen verteilten WrestleMania 36 - die wegen Corona ohne Zuschauer stattfindet - in einem Einzelmatch aufeinander.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 3. April 2020:

Tamina besiegt Lacey Evans, Naomi

Tucker besiegt Dolph Ziggler durch Disqualifikation

Daniel Bryan besiegt Shinsuke Nakamura durch Disqualifikation