Die Wrestling-Liga WWE muss auf den letzten Drücker eine wichtige Änderung auf ihrer WrestleMania-Card vornehmen.

Wie mehrere Medien, darunter ESPN und das gewöhnlich gut informierte Pro Wrestling Sheet, berichten, verzichtet Roman Reigns freiwillig auf eine Teilnahme an der Mega-Show.

Reigns gehört durch seine Leukämie-Erkrankung zur Risikogruppe und soll einen Aufenthalt im Performance Center wegen gesundheitlicher Bedenken abgelehnt haben, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken.

Strowman als Reigns-Ersatz?

WWE soll den Wunsch akzeptiert haben und musste sich kurzfristig auf die Suche nach einem Ersatz begeben. Reigns war bei WrestleMania für ein Match gegen Hall of Famer und Universal Champion Goldberg vorgesehen und galt als klarer Favorit.

Mania findet wie berichtet in der Nacht auf 5. und 6. April im Trainingszentrum von WWE in Orlando und ohne Zuschauer statt, die Matches wurden am Mittwoch und Donnerstag aufgezeichnet. Da in Orlando seit Donnerstag, 23 Uhr Ortszeit, ein Arbeitsverbot bis 9. April gilt (ausgenommen sind notwendige Berufe), musste WWE schnell reagieren und Ersatz beschaffen.

Laut des Portals Wrestlezone entschied sich der Showkampf-Markführer für Braun Strowman als Ersatz, dieses Gerücht ist aber mit Vorsicht zu genießen.

Auch Brooke und Mysterio nicht dabei

WWE hat aufgrund der Corona-Pandemie strikte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So sollen die Performer erst Zutritt ins Performance Center bekommen, falls sie körperlich topfit sind und keine erhöhte Temperatur aufweisen.

Wie der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer berichtet, konnten deshalb mehrere Wrestler nicht an den WrestleMania-Tapings teilnehmen. Um wen es sich handelt, erklärte Meltzer nicht.

Bereits von der Card gestrichen wurde Dana Brooke, die sich laut übereinstimmender Medienberichten in häuslicher Quarantäne befindet. Das gleiche gilt für Rey Mysterio, der allerdings sowieso nicht offiziell für ein Match angekündigt war. Brooke sollte in einem Sechs-Frauen-Match um den SmackDown Women's Title antreten, mittlerweile wirbt WWE nur noch mit einem Five Way Match.