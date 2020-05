Marcel Barthel und Fabian Aichner von der deutschsprachigen Gruppierung Imperium haben sich in den WWE-Annalen verewigt: Das deutsch-südtirolerische Duo hat sein erstes Titelgold beim Wrestling-Marktführer errungen.

Der in Pinneberg geborene Marcel Barthel (Axel Dieter Jr.) und der vom früheren WCW-Star Alex Wright trainierte Aichner gewannen bei der Mittwochsshow NXT die Tag-Team-Titel von Matt Riddle und Timothy Thatcher.

Die beiden ergänzten damit die Titelsammlung von Imperium, der Österreicher WALTER (Walter Hahn) ist amtierender Champion des Europakaders NXT UK, steckt wegen der Corona-Pandemie aber aktuell in seiner Heimat fest - anders als die in die USA ausgewanderten Barthel und Aichner.

Die beiden pinnten Riddle mit der European Bomb, nachdem Riddle nach einem vorausgegangenen Missverständnis von Partner Thatcher im Stich gelassen wurde. Das erst frisch zusammengesetzte Duo prügelte sich nach der Niederlage und trat noch am selben Abend gegeneinander an. Riddle besiegte Thatcher - ein Weggefährte von Barthel und WALTER in der europäischen Szene - mit dem Ankle Lock.