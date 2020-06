NFL-Paradiesvogel Rob Gronkowski ist den Titelgürtel los, den er vor zwei Monaten bei der Wrestling-Liga WWE errungen hat.

Bei der TV-Show Monday Night RAW war zu sehen, wie Gronk beim Dreh eines Social-Media-Videos von WWE-Wrestler R-Truth überrascht und entthront wurde.

Ringveteran R-Truth hatte sich in dem inszenierten Segment als Gärtner verkleidet um Gronkowski zu übertölpeln und seinen 24/7 Championship Title zurückzuerobern - einen Gag-Gürtel mit der besonderen Klausel, dass er überall und zu jeder Zeit auf dem Spiel steht.

Rob Gronkowski flirtete mit Karriere bei WWE

Gronkowski hatte den Titel im April bei WrestleMania 36 gewonnen, wobei es sich zum damaligen Zeitpunkt nicht nur um ein einmaliges PR-Manöver zu handeln schien.

Nach Gronkowskis zwischenzeitlichem NFL-Rücktritt schien ein Wechsel zum Showkampf für Gronkowski in greifbarer Nähe. Ein erstes Match war für den SummerSlam 2020 im Gespräch, der am 23. August in Boston stattfinden soll, der Heimatstadt von Gronkowskis langjährigem Arbeitgeber, den New England Patriots (wobei dieser Plan wegen Corona ohnehin in Frage steht).

Durch Gronkowskis kurz danach verkündetes NFL-Comeback bei den Tampa Bay Buccaneers an der Seite von Tom Brady hat sich die mögliche Zweitkarriere aber erstmal erübrigt. Andeutungen von WWE, dass Gronkowski seinen Titel womöglich bei einem NFL-Match verlieren könnte, scheinen auch hinfällig zu sein. Es sieht so aus, als ob Gronkowskis Fokus nun voll auf den Buccaneers liegt.

Gronkowski war nach NBA-Star Enes Kanter - ebenfalls WWE-Edelfan - und NASCAR-Fahrer Kyle Busch der dritte Sport-Promi, der den 24/7-Titel bei WWE halten durfte.