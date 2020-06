Auch bei der zweiten Ausgabe der WWE-Show Monday Night RAW nach der Ausbootung des bisherigen Kreativchefs Paul Heyman haben die neuen Verantwortlichen eine ereignisreiche Show auf die Beine gestellt.

Dolph Ziggler und Robert Roode wechseln zu RAW

Ein Hauptereignis der als "RAW der Champions" deklarierten Sendung: Mehrere Wochen nach dem Wechsel von AJ Styles zu SmackDown ist der offizielle Gegen-Transfer bekannt gegeben worden: Dolph Ziggler und Robert Roode kommen zur Montagsshow.

Während Roode noch nicht mitmischte (Berichten zufolge sitzt er wegen der Corona-Pandemie in der kanadischen Heimat fest) forderte und bekam Ziggler gleich ein Titelmatch von WWE-Champion Drew McIntyre, seinem ehemaligen Partner.

Anzeige

Rey Mysterio rächt sich an Seth Rollins

Am Ende der mit fünf Titelmatches vollgepackten Show gab es zudem das heiß erwartete Comeback von Rey Mysterio nach der brutalen Attacke von Seth Rollins auf dessen Auge.

Mysterio rügte zunächst seinen Sohn Dominik, dass vergangene Woche auf eigene Faust zu RAW gekommen war und Rollins attackiert hatte und kündigte dann an, dass er selbst sich an Rollins rächen werde.

Rollins und dessen Jünger Murphy und Austin Theory wollten ihm zuvorkommen, aber Mysterio hatte vorgesorgt: Die ebenfalls mit Rollins rivalisierenden Aleister Black und Humberto Carillo kamen zu Hilfe, attackierten Murphy und Theory und gaben Mysterio die Chance, Rollins eine Variation des 619 außerhalb des Rings zu verpassen.

Rollins und Co. gewannen dann zwischenzeitlich die Oberhand und versuchten, die Treppen-Attacke an Mysterio und Dominik zu wiederholen, Black und Carillo retteten ihn jedoch mit Stühlen - die Show endete ohne finale Klärung.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 22. Juni 2020:

WWE RAW Tag Team Title Match: The Street Profits (c) besiegen The Viking Raiders

WWE RAW Women's Title Match: Asuka (c) besiegt Charlotte Flair

WWE 24/7 Title Match: Akira Tozawa besiegt R-Truth (c) - TITELWECHSEL!

Natalya besiegt Liv Morgan

WWE Women's Tag Team Title Match: Bayley & Sasha Banks (c) besiegen The IIconics

WWE United States Title Match: Apollo Crews (c) besiegt Shelton Benjamin