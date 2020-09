Was ist in WWE-Schönheit Alexa Bliss gefahren?

Die seit Wochen andauernde Rätselstory um das seltsame Verhalten des früheren Damenchampions der Liga hat in der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown einen neuen Höhepunkt erreicht.

Bliss trat als Gastkommentatorin eines Matches zwischen ihrer Partnerin Nikki Cross und Lacey Evans auf, das die Schottin Cross gewann. Danach kam es zu seltsamen Szenen, als die geschlagene und frustrierte Evans vor Bliss den Namen von Bray Wyatts Horror-Alter-Ego The Fiend in den Mund nahm.

Alexa Bliss von The Fiend besessen?

Evans, die offensichtlich die Absicht hatte, Bliss mit dem Satz, ob sie denn nun zum Fiend gehen wolle zu provozieren, sollte das umgehend bereuen: Mit einem glasigen Blick erhob sich Bliss von ihrem Sitz - und verpasste der geschockten Evans die Aktion Sister Abigail, den Finisher von Wyatt.

Bliss schien wie in Trance und der Zustand hielt an, auch als sich später Cross an sie wandte.

Offensichtlicher Hintergrund der skurrilen Geschehnisse: Bliss war Ende Juli zwischen die Fronten der Universal-Titelfehde Wyatts gegen Braun Strowman geraten und vom Fiend attackiert und in seine Gewalt gebracht worden.

Dabei scheint Bliss eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt zu haben, sie versuchte, die maskierte Figur mit zärtlichen Gesten zu besänftigen und betonte immer wieder, dass der Fiend nicht nur Schrecken, sondern auch eine Faszination ausübe.

Seit einigen Wochen fällt Bliss nun durch rätselhafte Verhaltensschwankungen auf, die mit dem Fiend in Verbindung zu stehen scheinen - was Spekulationen auslöst, dass die beiden als ungleiche Paarung enden und Bliss auch eine Rolle in der sich anbahnenden Verwandlung des Fiend zum Publikumsliebling spielen könnte (Alexa Bliss im SPORT1-Interview: So ist The Fiend privat).

Roman Reigns und Jey Uso wieder als Duo

Vorangetrieben wurde derweil bei SmackDown auch der Aufbau des innerfamiliären Titelmatches zwischen Universal Champion Roman Reigns und dessen Neffe Jey Uso bei Clash of Champions am übernächsten Sonntag.

Nachdem der sich zum Schurken entwickelnde Reigns Uso vergangene Woche beim Tag Team Match gegen King Corbin und Sheamus erst im Regen stehen ließ und dann das Rampenlicht stahl, lief diesmal vordergründig alles besser: Die beiden taten sich wieder zusammen, nachdem Reigns neuer Manager Paul Heyman die Spannungen der vergangenen Woche als Missverständnis darstellte, und gewannen ein Rückmatch gegen Corbin und Sheamus, das diesmal als "Samoan Street Fight" ohne Regeln angesetzt wurde.

Reigns kooperierte diesmal besser mit Uso, überließ ihm auch den Pinfall gegen Corbin, nachdem der erst einen Spear von Reigns, dann den Uso Splash abbekommen hatte.

Uso nahm nach dem Kampf den Titelgürtel von Reigns, um ihn seinem Onkel zu überreichen, nicht ohne vorher noch einmal einen interessierten Blick darauf zu werfen. Uso warf Reigns den Gürtel letztlich zu und signalisierte mit lächelnden Gesten, dass von seiner Seite aus wieder alles gut sei. Reigns erwiderte das zunächst - doch in dem Moment, als Uso den Ring verließ und ihm und Heyman den Rücken zuwandte, verfinsterte sich die Miene des "Big Dog" auffällig.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 18. September 2020:

Cesaro besiegt Gran Metalik

Nikki Cross besiegt Lacey Evans

AJ Styles besiegt Sami Zayn

Samoan Street Fight: Jey Uso & Roman Reigns besiegen King Corbin & Sheamus