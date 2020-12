Es war die wohl traurigste Wrestling-Show des Jahres. Aber auch eine traurig-schöne.

Zu Ehren des über Weihnachten verstorbenen Wrestling-Stars Brodie Lee stellte seine Liga All Elite Wrestling (AEW) eine Tributsendung auf die Beine, die ganz im Zeichen ihres mit nur 41 Jahren von einem Lungenschaden aus dem Leben gerissenen Ex-Champions stand.

Es gab diverse Tributvideos, in dem Lees Kollegen an ihn erinnerten, einen Überraschungsauftritt von Lees früherem WWE-Partner Erick Rowan und Matches, die mit vielen bittersüßen Momenten zu der "Celebration of Life" beitrugen, die AEW sich auf die Fahnen geschrieben hatte.

SPORT1 fasst das Geschehen zusammen:

- Zur Eröffnung der Show versammelte sich der AEW-Kader mit Lees Witwe Amanda und den Söhnen Brodie (mit Dark-Order-Maske) und Nolan auf der Einmarschrampe, um den im Wrestling üblichen "Ten Bell Salute" zu begehen: Zu Ehren des Verstorbenen wurde während einer Schweigeminute die Ringglocke zehnmal geläutet.

An den Matches, die folgten, war stets mindestens ein Mitglied von Lees Gruppierung "The Dark Order" beteiligt, auf der Seite der Publikumslieblinge, im Eröffnungskampf Colt Cabana, der sich mit den Young Bucks zusammentat und Matt Hardy und Private Party besiegte - am Ende gingen alle Matches an Lees Weggefährten.

- Lance Archer stand im zweiten Kampf des Abends an der Seite von Lees Gefährten Evil Uno und Stu Grayson, zu Lees Ehren trug er dessen altes WWE-Outfit, mit dem er dort als Luke Harper angetreten war.

- Einen Überraschungsauftritt gab es im Match von John Silver, Alex Reynolds und Hangman Page gegen den von MJF, Santana und Ortiz vertretenen Inner Circle: Brodie Lees früherer WWE-Partner Erick Rowan - angekündigt als "Big Red" - tauchte auf und wehrte einen Eingriff von MJF-Bodyguard Wardlow ab. Auch Lees älterer Sohn Brodie, der in der ersten Reihe saß, wurde eingebunden: MJF gab den Spielverderber, der ihm seine Maske abriss und darauf spuckte, Brodie Jr. verpasste MJF darauf einen Schlag mit einem Kendostab.

Silver stricht den Sieg mit dem von Lee übernommenen Discus Lariat ein und musste danach, von den Emotionen für seinen Mentor überwältigt, von seinen Kollegen aufgerichtet werden. Rowan feierte mit der Dark Order und hielt ein Schild hoch: "Goodbye for now, my brother".

- Auch das weibliche Dark-Order-Mitglied Anna Jay strich zusammen mit Tay Conti einen Sieg gegen Britt Baker und Penelope Ford ein und schickte anschließend einen Gruß in Richtung Himmel.

- Das letzte Match des Abends wurde als "Dream Match" von Brodie Jr. angekündigt, auf dessen Wunsch hin taten sich drei Lieblingswrestler von ihm gegen Team Taz zusammen: Cody Rhodes, Orange Cassidy und Dark-Order-Mitglied Ten (Preston Vance). Der maskierte Ten strich den standesgemäßen Sieg ein.

Auf eine anschließende Attacke von Team Taz auf das Siegerteam folgte eine der wenigen Segmente, mit denen AEW das laufende Storygeschehen vorantrieb: Die frisch debütierte Legende Sting und Jungstar Darby Allin kamen Cody und Co. zu Hilfe und vertrieben die Schurken, erstmals Seite an Seite.

- Das Abschlusssegment des Abends begann mit einer Ansprache von Cody Rhodes, der unter Tränen einen Sinnspruch zitierte, dass man den Charakter eines Menschen daran erkenne, wie er mit den Personen umgehe, die ihm selbst keinen Gefallen tun könnten. Brodie Lee sei in dieser Hinsicht einer der besten Charaktere gewesen, die man sich hätte vorstellen können. Lee sei ein wunderbarer Mensch gewesen, der ein wunderbares Vermächtnis hinterlassen hätte. Brodie Jr. - im Zahlencode der Dark Order angekündigt als "Minus 1" - wurde nochmal zum Ring gebeten, wo das Ringoutfit des Vaters symbolisch niedergelegt wurde.

Beendet wurde die Show dann mit einem Videotribut, das Lees Karriere in den Independents, bei WWE und bei AEW sowie sein Privatleben als fürsorglicher Familienvater nachzeichnete. In dem Clip waren auch Fotos mit Bray Wyatt und anderen früheren WWE-Kollegen zu sehen und auch der selbst tragisch früh verstorbene Indy-Weggefährte "Sweet & Sour" Larry Sweeney, der 2011 mit 30 Jahren Suizid infolge von Depressionen begangen hatte.

In den sozialen Medien gab es viel Lob für die Show, entgegen den üblichen Konkurrenz-Gepflogenheiten kommentierten auch WWE-Stars die Show und feierten sie als würdige Verneigung vor einem geliebten Kollegen:

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 30. Dezember 2020:

Colt Cabana & The Young Bucks besiegen Matt Hardy & Private Party

Lance Archer, Evil Uno & Stu Grayson besiegen Eddie Kingston, The Butcher & The Blade

Hangman Page, Alex Reynolds & John Silver besiegen The Inner Circle (MJF, Santana & Ortiz)

Anna Jay & Tay Conti besiegen Britt Baker & Penelope Ford

Cody Rhodes, Orange Cassidy & 10 besiegen Team Taz (Brian Cage, Powerhouse Hobbs & Ricky Starks)