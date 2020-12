Der tragisch frühe Tod des früheren WWE-Wrestlers Brodie Lee (Luke Harper) hat zahlreiche frühere Kolleginnen und Kollegen bewegt - und sie haben bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW viele Möglichkeiten genutzt, das auszudrücken.

Die Sendung in der Nacht zum Dienstag wurde mit einer Gedenkgrafik mit Lees bürgerlichem Namen Jonathan Huber eröffnet, die bei Twitter auch von Rivale AEW geteilt wurde, wo Lee zuletzt aktiv gewesen war.

Lees WWE-Weggefährten würdigten den Verstorbenen im Lauf der Show noch mit zahlreichen weiteren versteckten Tributgesten.

Zitate von Drew McInyre, Alexa Bliss, Ricochet, Xavier Woods

Zu Beginn der Show zitierten sowohl Kommentator Tom Phillips als auch Champion Drew McIntyre, der die Show im Ring eröffnete, einen Standardspruch von Harper: "It's Monday. You know what that means."

Dieser Satz war zu Harpers WWE-Zeit ein Running Gag bei Twitter: Seine Aktivität dort beschränkte sich damals darauf, den aktuellen Tag zu nennen und in gespielter Bedeutungsschwere zu erwähnen, dass ja allen klar sein müsse, was das heiße - jeden Tag.

Es gab auch noch weitere nicht auf den Blick erkenntliche Würdigungen Lees: Auch Alexa Bliss zitierte mit dem Ausruf "Yeah yeah yeah" eine Standardphrase Lees als Harper, in den Matches streuten Ricochet und Xavier Woods von The New Day Lees Finisher ein, den Discus Lariat. Woods trug auch ein Armband, das an Lee erinnerte - und sprach zusammen mit Partner Kofi Kingston im Anschluss in der Webshow "RAW Talk" über Lees Vermächtnis und seine menschlichen Qualitäten, vor allem auch als Vater seiner beiden Söhne.

AEW kündigte seinerseits eine ganze Gedenkausgabe der Show Dynamite für Lee an: An jedem für Mittwoch angekündigten Match ist ein Gefährte Lees aus der Dark Order beteiligt. Auch die wöchentliche AEW-Webshow "Being the Elite" steht im Zeichen von Lee.

Brodie Lee war am zweiten Weihnachtsfeiertag infolge eines Lungenschadens verstorben. Er wurde nur 41 Jahre alt.