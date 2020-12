WWE-Legende Rey Mysterio und sein Familienclan haben zwei neue Feinde: Die Wrestling-Liga hat bei der TV-Show Friday Night SmackDown ein monatelang verschwundenes Duo in neuer Rolle zurückgebracht.

Das Gespann, dass sich zunächst mit Kapuzenpullis verhüllte, attackierte Rey und dessen Sohn Dominik Mysterio, als deren Verbündeter Murphy ein Match gegen Bösewicht King Corbin bestritt und verhalf Corbin damit durch Ablenkung zum Sieg.

Im Lauf des Segments wurde deutlich, dass es sich bei den neuen Handlangern Corbins um Wesley Blake und Steve Cutler, die eigentlich schon im Frühjahr ihr Hauptkader-Debüt gefeiert hatten.

Danach jedoch waren die beiden unter heiklen Umständen aus dem Programm geschrieben worden. Es hatte realen Ärger um den Mann gegeben, der vorher ihren Verbündeten gespielt hatte.

Ex-Partner von Blake und Cutler sorgte mit Trump-Tweet für Ärger

Blake und Cutler waren nach WrestleMania als Teil der Gruppierung "The Forgotten Sons" in den SmackDown-Kader berufen worden. Dritter Mann war das Kraftpaket Jaxson Ryker, wie zuvor auch bei der Show NXT, wo das Trio zuvor aktiv gewesen war. Das Dreigespann stellte sich als Ex-Soldaten vor, die sauer darüber waren, wie sie von der US-Gesellschaft behandelt würden.

Die Auftritte bei SmackDown wurden jedoch nach wenigen Wochen beendet, nachdem Ryker für massive Irritationen sorgte: Auf dem Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Proteste verfasste er bei Twitter eine Huldigung für Noch-Präsident Donald Trump, mit der er im Kontext der damaligen Ereignisse viel öffentlichen Kollegenzorn auf sich zog.

Besonders sauer stieß dabei auf, dass er dafür auch den Spruch "Forgotten no more" verwendete, der bei WWE das Motto der Forgotten Sons war und damit seine kontroverse politische Meinung mit der Inszenierung verquickte. Dies bewog auch Blake und Cutler dazu, öffentlich auf Distanz zu Ryker zu gehen.

Die Sons waren danach nicht mehr bei WWE zu sehen, es wirkt, als ob die Liga es getrennt hätte, um Blake und Cutler vor der Wut auf Ryker zu schützen (obwohl die Chefetage ironischerweise selbst ein blendendes Verhältnis zu Trump pflegt). Ob Ryker bei WWE noch eine Zukunft hat, erscheint fraglich.

Die weiteren Highlights:

- SmackDown begann mit einem Gedenkmoment für das langjährige Liga-Mastermind Pat Patterson: Zu seinen Ehren wurde ein Tributvideo zu Frank Sinatras "My Way" eingespielt, dann versammelte sich der gesamte Kader am Ring, wo für den verstorbenen Entdecker von Dwayne "The Rock" Johnson zehnmal der Ringgong geläutet wurde. Auch Pattersons langjähriger Weggefährte Gerald Brisco, von WWE kürzlich in Rente geschickt, war noch einmal vor Ort.

- Als weitere Verneigung vor Patterson, dem ersten Intercontinental Champion der Liga, setzte WWE auch ein Match mit sechs Männern an, die Patterson als Titelträger beerbt hatten, der Originalgürtel wurde dabei am Ring präsentiert. Die Publikumslieblinge Rey Mysterio, Daniel Bryan und Big E besiegten Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura und den amtierenden Champ Sami Zayn. Ziggler bekam danach noch eine Extra-Abreibung, weil er die Niederlage seines Teams nicht anerkennen wollte.

- Natalya, die Nichte von Bret "The Hitman" Hart, feierte etwas überraschend ihren größten WWE-Sieg seit langem, sie rang den früheren Damenchampion Bayley mit dem von Bret übernommenen Sharpshooter nieder. Die aufstrebende Bianca Belair präsentierte sich als Gastkommentatorin schadenfroh über Bayleys Pleite (Natalya im SPORT1-Interview: Dieser deutschsprachige Wrestler ist der Beste der Welt).

- Mit Blick auf die Großveranstaltung TLC rammte WWE einige Pflöcke ein: Das sich andeutende Titelmatch zwischen Universal Roman Reigns und Kevin Owens wurde fixiert, als Owens Reigns zu Beginn der Show zu einem TLC Match herausforderte (bei dem der Einsatz von Tischen, Stühlen und Leitern erlaubt ist). Reigns nahm an, in der großkotzigen Art, die er sich zuletzt angewöhnt hat.

Auch das Damentitelmatch dürfte feststehen: Nach einer wochenlang schwelenden Fehde gab es ein Doppelinterview mit Champion Sasha Banks und Carmella, in der Letztere "The Boss" zum Kampf forderte.

- Im Hauptkampf der Show taten sich Owens und Otis gegen Roman Reigns und dessen zum Diener degradierten Neffen Jey Uso zusammen, einmal mehr wurde Uso dabei von Reigns gedemütigt: Er ließ ihn zuerst allein gegen seine Rivalen kämpfen, dann handelte er sich und Uso selbst die Disqualifikation ein, indem er irregulär auf Owens losging. Reigns wies Uso dann an, Owens zusammen mit ihm diverse Stuhlschläge zu verpassen - und schlug dann auch Uso mit der Sitzgelegenheit nieder, weil er irgendwie wieder nicht zufrieden mit der Performance seines Familienmitglieds war (Neffen oder Cousins? So sind die Usos und Roman Reigns verwandt).

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 4. Dezember 2020:

Natalya besiegt Bayley

Big E, Daniel Bryan & Rey Mysterio besiegen Dolph Ziggler, Sami Zayn & Shinsuke Nakamura

King Corbin besiegt Murphy

Kevin Owens & Otis besiegen Jey Uso & Roman Reigns durch Disqualifikation