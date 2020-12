WWE-Fans der neueren Generationen kannten ihn vor allem als Witzfigur, seinen Branchenkollegen bleibt er als Ringlegende und prägender Vordenker hinter den Kulissen in Erinnerung: Pat Patterson ist im Alter von 79 Jahren verstorben, Todesursache war Medienberichten zufolge eine Krebserkrankung.

Patterson - geboren am 19. Januar 1941 als Pierre Clermont in Ville-Marie, Montreal - war der erste Träger des traditionsreichen Intercontinental-Titels der früheren WWF und über Jahrzehnte hinweg ein enger Vertrauter von Ligachef Vince McMahon.

Das Hall-of-Fame-Mitglied galt als absolutes "Wrestling Mind", welches das Showkampf-Geschäft wie wenige andere durchdrungen hatte. Zu seinem kreativen Vermächtnis zählt unter anderem die Erfindung des Royal-Rumble-Matches, dem Fokuspunkt der wohl populärsten WWE-Veranstaltung neben WrestleMania.

Anzeige

"Worte können nicht beschreiben, was er uns gegeben hat", twitterte WWE-Vorstand Paul Levesque (Triple H), McMahons Schwiegersohn: "Seinen Körper als Ringperformer, seinen Verstand als Geschichtenerzähler, seine Seele als geliebtes Mitglied unserer großen WWE-Familie."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Levesques Ehefrau und Vorstandskollegin Stephanie McMahon betonte auch, dass Patterson "der erste offen homosexuelle Wrestler seiner Generation" war. Wobei zur Wahrheit gehört, dass WWE dieses offene Geheimnis öffentlich lange nicht thematisiert hatte, erst 2014 hatte Patterson bei einer von WWE produzierten Reality-Show über seine 40 Jahre währende Beziehung mit dem 1998 verstorbenen Louie Dondero gesprochen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Pat Patterson war der erste Intercontinental Champion bei WWE

Patterson - der seinen Namen 2008 offiziell ändern ließ - stand zwischen 1958 und 1984 als Vollzeit-Wrestler im Ring, erst in seiner Heimat, dann in den USA. In der Zeit, bevor er bei der WWF anheuerte, erlangte er vor allem als Teil des Tag Teams The Blond Bombers Berühmtheit. Patterson und Partner "Crippler" Ray Stevens galten als eines der besten, wenn nicht das beste Gespann ihrer Zeit.

Im Jahr 1979 debütierte Patterson in der damals noch regional organisierten WWF, mit dem Hall-of-Fame-Kollegen The Grand Wizard als Manager trat er gegen Publikumslieblinge wie den damaligen Champion Bob Backlund und den jungen Ted DiBiase an (vor dessen Zeit als "Million Dollar Man").

Kurz darauf kürte ihn die Liga zum ersten Intercontinental Champion, es wurde behauptet, dass er ein Turnier in Rio de Janeiro gewonnen hätte. Dass dieses Turnier in Wahrheit nie stattgefunden hatte, wurde bei WWE zum ewigen Running Gag.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Am Ende seiner Karriere wandelte sich Patterson bei der WWF zum Publikumsliebling, unter anderem absolvierte er eine große und damals vielgelobte Fehde mit Hulk Hogans späterem Rivalen Sgt. Slaughter.

Enger Vertrauter von Ligachef Vince McMahon

Nach dem faktischen Ende seiner aktiven Laufbahn füllte Patterson verschiedene andere Rollen aus, sowohl vor der Kamera als Ringrichter, Kommentator und Offizieller, bedeutsam war aber vor allem seine Arbeit abseits der Kamera, immer wieder wurde Patterson als "rechte Hand" und engster Vertrauter McMahons umschrieben.

In der berühmten "Attitude Era" Ende der Neunziger, Anfang der Nullerjahre bekam Patterson nochmal eine größere (Comedy-)Rolle vor der Kamera, als willfähriger "Stooge" von McMahon karikierte er zusammen mit dem ähnlich einflussreichen Hogan-Entdecker Gerald Brisco sein reales Vertrauensverhältnis zum Boss.

Noch im vergangenen Jahr ließ Patterson die Rolle bei der nostalgischen "RAW Reunion" wieder aufleben, gewann dabei sogar kurz den Gag-Gürtel "24/7 Championship", was ihm zum offiziell ältesten Titelträger der WWE-Geschichte machte. Patterson arbeitete bis zu seinem Tod für die Liga.