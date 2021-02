Hoher Besuch im Drittkader von WWE: Bei der Mittwochsshow NXT stand diese Woche ein Auftritt von Royal-Rumble-Sieger Edge im Fokus.

Der Rated-R Superstar mischte sich sofort in das Titelgeschehen ein und sprach Warnungen an Titelträger Finn Balor und dessen Herausforderer Pete Dunne aus. Schlussendlich geriet er jedoch selbst in das Fadenkreuz eines NXT-Superstars

Zudem wartete NXT mit einem Titelmatch auf - und in den Dusty-Rhodes-Classic-Turnieren der Damen und Herren zog das erste Team ins Finale ein.

Edge steht bei NXT im Mittelpunkt

Edge erschien zwei Tage nach seinem Sieg über Randy Orton bei RAW auf der Bildfläche, als der amtierende NXT-Champion Finn Balor sich im Ring ein Wortgefecht mit seinem Herausforderer Pete Dunne lieferte und deren Titelmatch für NXT Takeover: Vengeance Day am 14. Februar festzurrte.

Er werde sich das Match zwischen dem früheren Universal Champion Balor und Dunne genau anschauen und darüber nachdenken, ob er sein Recht auf ein Titelmatch bei WrestleMania nicht für den NXT-Titel einsetzen solle, erklärte Edge (der auch für SmackDown angekündigt ist). Diesen Titel habe er nämlich noch nicht gehalten.

Schluss war es mit Edges Gastauftritt damit aber noch nicht: In einem Backstage-Interview wurde der WWE Hall of Famer von Karrion Kross unterbrochen. Edge solle sich gut überlegen, ob er den NXT-Titel gewinne wolle, denn nicht Balor oder Dunne, sondern er wäre dann sein Problem.

Raquel Gonzalez und Dakota Kai ziehen ins Finale ein

Beim Tag Team Turnier zu Ehren der einst hinter den NXT-Kulissen sehr prägenden Legende Dusty Rhodes ging es diese Woche bei den Damen um den Finaleinzug. Im Eröffnungsmatch der Show konnten Raquel Gonzalez und Dakota Kai die Fanlieblinge Kacy Catanzaro und Kayden Carter besiegen.

Im Finale bei NXT Takeover: Vengeance Day am 14. Februar treffen sie auf Shotzi Blackheart und Ember Moon oder deren Gegner The Way (Candice LaRae und Indi Hartwell), welche sich diese Woche bereits attackierten.

Bei den Männern lösten Legado del Fantasma und das neugeformte Team aus Tomasso Ciampa und Timothy Thatcher die letzten Halbfinaltickets. Die Legado muss nächste Woche gegen das neue WWE-Tag-Team MSK (ehemals: The Rascalz) um den Finaleinzug antreten.

Ciampa und Thatcher schalteten in einem hochklassigen Main Event die Undiputed Era (Adam Cole und Roderick Strong) aus und müssen nun gegen die Grizzled Young Veterans aus England ran.

Die weiteren Highlights:

- Cruiserweight-Champion Santos Escobar verteidigte seinen Titel gegen Curt Stallion, die Feierlichkeiten wurden jedoch abrupt durch das Auftauchen von Karrion Kross unterbrochen. Dies wandte ein paar Worte an Escobar und leitete somit wohl ein Match zwischen beiden ein.

- Nachdem vergangene Woche Toni Storm das letzte Wort in der Titelfehde mit Damenchampion Io Shirai und Mercedes Martinez hatte, konnte diesmal Shirai über ihre Herausforderinnen punkten:

Die Ergebnisse von WWE NXT am 03. Februar 2021:

Women’s Dusty Rhodes Tag Team Classic: Raquel Gonzalez & Dakota Kai besiegen Kacy Catanzaro & Kayden Carter

Austin Theory besiegt Leon Ruff

Men's Dusty Rhodes Tag Team Classic: Legado del Fantasma besiegen Lucha House Party

Jessi Kamea besiegt Toni Storm per Disqualifkation

NXT Cruiserweight Championship Match: Santos Escobar besiegt Curt Stallion

Men's Dusty Rhodes Tag Team Classic: Timothy Thatcher & Tommaso Ciampa besiegen Adam Cole & Roderick Strong