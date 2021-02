Ist dieses Überraschungs-Debüt der nächste Meilenstein für die Wrestling-Liga AEW?

Als unerwarteter Höhepunkt von Beach Break, einer Spezialausgabe der TV-Show Dynamite attackierte eine verhüllte Figur Ex-Champion Jon Moxley, den früheren Dean Ambrose von WWE - und die Identität des Mannes sorgte für jede Menge Gesprächsstoff.

Moxley hatte sich in einem sehenswerten Main Event mit Pac und Rey Fenix zusammentat und war dabei Champ Kenny Omega und den Good Brothers (Karl Anderson und Doc Gallows) unterlegen, als Anderson und Gallows Fenix mit dem Magic Killer niedestreckten.

Das Siegertrio ging weiter auf Moxley los, aber das Blatt schien sich zu wenden, als dieser Hilfe von Lance Archer bekam und scheinbar die Gelegenheit, Omega den unfairen Titelwechsel im Dezember heimzuzahlen. Als Moxley aber gerade zur Tat schreiten wurde, wurde er hinterrücks von einem Mann mit Kapuzenshirt und Mund-Nasen-Maske niedergeschlagen.

KENTA debütiert - AEW und NJPW nähern sich an

Zur Verblüffung der Fans entpuppte sich der Mann als KENTA, der einst als Hideo Itami bei WWE bekannt war. Der wesentlichere Punkt jedoch ist sein aktueller Vertragsstatus: KENTA ist Teil der größten japanischen Liga NJPW - einer Promotion, die bislang ein gestörtes Verhältnis zu AEW hatte.

Der erste Auftritt eines NJPW-Stars in einem AEW-Ring ist eine spektakuläre Annäherung, die beiden Ligen viele neue Möglichkeiten eröffnet, wenn sie sich verstetigt.

AEW etwa bekäme den Zugriff auf Japan-Superstar Kazuchika Okada, dessen Matchserie gegen Kenny Omega den Ausnahmestatus des AEW-Champs begründete. Oder auch auf die aktuelle Inkarnation des Bullet Club, in dem die AEW-Geschäftsführer Omega, Cody Rhodes und die Young Bucks früher Mitglied waren - und in dem sich nun neben KENTA vor allem auch Jay White als aufstrebender Topstar hervortut.

Jon Moxley ist Champion in Japan

Story-Hintergrund von KENTAs Auftritt ist seine bei NJPW gestartete Fehde mit dem dort als US Champion regierenden Moxley, der seinerseits am Wochenende bei der in den USA aufgezeichneten Show NJPW Strong überrascht und den Bullet Club attackiert hatte. Moxley und KENTA begegnen sich am 26. Februar bei der Show New Beginning im NJPW-Ring.

Schon Moxleys Erscheinen bei Strong erregte Aufsehen, seine individuelle Vereinbarung mit NJPW hatte ihm dort bislang nur Auftritte in Japan, nicht in den USA erlaubt (so wie auch AEW-Kollege Chris Jericho).

Nun machen AEW und NJPW gemeinsame Sache, für kommende Woche wurde ein Tag Team Match mit Omega und KENTA angedeutet. Vor der Kamera wurde angedeutet, dass einmal mehr Omegas Manager Don Callis bei dem Deal die Finger im Spiel hatte: Callis war schon der reale Türöffner für die Kooperation von AEW und der von ihm mitgeführten US-Liga Impact Wrestling, auch zu NJPW hat er eine Verbindung: Er war dort Kommentator und hatte hinter den Kulissen auch das folgenreiche NJPW-Debüt von Chris Jericho gegen Kenny Omega eingefädelt.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite: Beach Break am 3. Februar 2021:

AEW World Tag Team Title #1 Contendership Battle Royal - Sieger: Chris Jericho & MJF

Britt Baker besiegt Thunder Rosa

Hangman Page & Matt Hardy besiegen Chaos Project

Lumberjack Match: Lance Archer besiegt Eddie Kingston

Kenny Omega & The Good Brothers besiegen Jon Moxley, Pac & Rey Fenix