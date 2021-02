Mehr in Kürze.

Die Ergebnisse des WWE Royal Rumble 2021:

WWE Women's Championship: Nia Jax & Shayna Baszler besiegen Asuka & Charlotte Flair (c) - TITELWECHSEL! (Kickoff-Show)

WWE Championship: Drew McIntyre (c) besiegt Bill Goldberg

SmackDown Women's Championship: Sasha Banks (c) besiegt Carmella

Women's Royal Rumble Match - Siegerin: Bianca Belair

WWE Universal Championship Last Man Standing Match: Roman Reigns (c) besiegt Kevin Owens

Men's Royal Rumble Match - Sieger: Edge