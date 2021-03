Eine große Fehde für Neuankömmling Christian Cage, gleich zwei verräterische Attacke und eine mächtige neue Gruppierung.

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Dynamite nach dem Pay Per View Revolution hat WWE-Rivale AEW viele neue Weichen gestellt - SPORT1 fasst zusammen.

- Cody Rhodes, bei Revolution wegen einer dramatisch inszenierten Armverletzung knapp gescheitert im "Face of Revolution Ladder Match", startete eine neue Fehde mit Penta El Zero Miedo, der ihm androhte, seinen Arm noch schlimmer zu verletzen - so sehr, dass der werdende Vater Rhodes seine kleine Tochter nicht mehr tragen würde können. Für diese Provokation handelte sich der maskierte Mexikaner eine wütende Attacke ein.

- "All Ego" Ethan Page feierte sein Dynamite-Debüt mit einem Sieg über das ebenfalls vor kurzem fest verpflichtete Nachwuchstalent Lee Johnson. Page pinnte Johnson mit dem Ego's Edge - das Match ist in voller Länge bei YouTube online, weil es bei der US-TV-Übertragung Tonprobleme gab.

- Als eigentlich die erste Promo-Ansprache von Christian Cage angekündigt war, betrat stattdessen World Champion Kenny Omega und Manager Don Callis die Bühne, um ihre Version der Geschichte der missglückten Explosion nach dem Death Match gegen Jon Moxley am Wochenende zu erzählen. Die beiden erklärten, dass es ihnen nichts ausmache, dass die Explosion schiefgelaufen sei, zu sehen, wie Moxley und der zu Hilfe kommende Eddie Kingston sich vor Angst in die Hosen gemacht hätten, wäre genauso schön gewesen.

Kingston kam hinzu und ging auf Omega los, letztlich prügelten er und Moxley sich mit Omegas Kumpanen Karl Anderson und Luke Gallows - ehe dann doch noch Christian Cage auftauchte und Omega gegenübertrat. Omega bot einen Handschlag an, aber Cage ging auf ihn los und versuchte ihm, den Unprettier zu verpassen, vor dem Callis seinen Schützling jedoch in Sicherheit brachte. Cage nahm Omegas Titelgürtel und machte klar: Er macht sich von nun an auf die Jagd danach.

- Scorpio Sky verpasste die Chance, seinen Sieg im Leitermatch am Sonntag mit einem Titelgewinn gegen TNT Champion Darby Allin zu krönen, Allin behielt mit einem Small Package die Oberhand. Sky zeigte sich als schlechter Verlierer, attackierte Allin und nahm ihn in den Heel Hook - der Vollzug des sich seit einiger Zeit andeutenden "Heel Turns" des aufstrebenden Sky.

- Der bei Revolution angekündigte "Kriegsrat" des Inner Circle lieferte das wendungsreiche Finale der Dynamite-Ausgabe. Die erste Überraschung: Sammy Guevara, der die Gruppierung wegen den Umtrieben von MJF verlassen hatte, tauchte wieder auf und offenbarte, dass MJF eine Verschwörung gegen Jericho plante. Er zeigte ein versteckt aufgenommenes Video, in dem MJF Jake Hager, Santana und Ortiz aufforderte, sich gegen Jericho zu wenden und damit Ballast abzuwerfen. MJF ärgerte sich kurz, forderte das Trio dann aber auf, zur Tat zu schreiten. Hager, Santana und Ortiz schienen das zunächst zu tun - wandten sich dann aber gegen MJF, während Jericho diesen fragte, ob er denke, dass er ein Idiot sei und nicht durchschaut hätte, was er geplant hätte. Der in die Ecke gedrängt MJF antwortete, dass Jericho sich irrte: Er hätte etwas anderes geplant.

In diesem Moment ging das Licht aus und hinter dem Circle tauchten FTR (ehemals: The Revival), Shawn Spears und Tully Blanchard auf. Zusammen mit MJF und Bodyguard Wardlow verprügelten sie erste Jerichos Kollegen und dann Jericho selbst, dem Wardlow eine Powerbomb von der Einmarschrampe verpasste. Die neue Gruppierung von MJF blickte am Ende der Show triumphierend auf den ausgeknockten und blutenden Jericho herab.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 10. März 2021:

Rey Fenix besiegt Matt Jackson

Cody Rhodes besiegt Seth Gargis

Ethan Page besiegt Lee Johnson

Hikaru Shida, Ryo Mizunami & Thunder Rosa besiegen Britt Baker, Maki Itoh & Nyla Rose

TNT Title Match: Darby Allin (c) besiegt Scorpio Sky