Die doppelte Hall-of-Fame-Klasse von WWE ist um zwei frühere World Champions reicher - und um einen Headliner ärmer.

Während die Wrestling-Liga bekanntgegeben hat, dass Kane und den Great Khali vor WrestleMania 37 in die Ruhmeshalle einführen werden, hat Batista die diesjährige Zeremonie wegen eines Terminkonflikts abgesagt.

Er habe "vorher festgelegte Verpflichtungen" am 6. April und WWE gebeten, ihn zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen, schrieb "The Animal" via Twitter und bestätigte damit entsprechende Berichte.

Batista muss zum zweiten Mal warten

Er wolle Fans und Weggefährten in einem angemessenen Rahmen danken, sobald es ihm möglich sei, ergänzte Batista, der unter seinem bürgerlichen Namen Dave Bautista inzwischen ein bekannter Schauspieler ist (Guardians of the Galaxy, James Bond: Skyfall).

Batistas Einführung wird damit nun schon zum zweiten Mal verschoben - nachdem im vergangenen Jahr die ganze Zeremonie der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war (Batistas WWE-Karriere - und wie sie auch von Stunk geprägt war).

Kane und The Great Khali in der Klasse von 2021

Für alle anderen (die New World Order um Hulk Hogan, Nikki und Brie Bella, John Bradshaw Layfield, Jushin Thunder Liger und der posthum geehrte British Bulldog) wird die Einführung nachgeholt. Hinzu kommt eine neue Klasse mit Molly Holly, dem früheren WCW-Boss Eric Bischoff und nun eben auch die einstigen Rivalen Kane und Khali.

Kane, bürgerlich: Glenn Jacobs, debütierte 1997 in der Rolle als Story-Bruder des Undertaker bei WWE und legte dort selbst eine erfolgreiche Karriere hin, bis heute absolviert er gelegentliche Gastauftritte, zuletzt beim Royal Rumble zu Beginn des Jahres. Im Hauptberuf ist er mittlerweile Bürgermeister der Stadt Knox County.

Der 2,16 Meter große und riesenwüchsige Khali (Dalip Singh) war zwischen 2006 und 2014 in Vollzeit bei WWE aktiv und wurde vor allem zu Beginn als Main-Event-Phänomen präsentiert.