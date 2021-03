Der frisch gekürte Bobby Lashley ist weiterhin Champion - während zwei Ex-Titelträger sich einen fürs WWE-TV ungewohnt heftigen Showdown lieferten.

Der Schotte Drew McIntyre und der Ire Sheamus, Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten in der europäischen Wrestling-Szene, traktierten sich mit Fäusten, Füßen, einem Stuhl und einem Kendostab, ehe der Kampf - der als Match ohne Disqualifikation angesetzt war - mit einer kuriosen Szene endete.

Beide Beteiligten schnappten sich einen Teil der Ringtreppe, rauschten aufeinander zu - und schlugen sich gegenseitig k.o. Das Match wurde als Unentschieden gewertet und dürfte zu einem Rückkampf führen, womöglich bei der nächsten Großveranstaltung Fastlane am 21. März.

Es zeichnet sich ab, dass McIntyre mit einem Sieg über Ex-Kumpel Sheamus - der nach dem Match ein Bild seiner zahlreichen Striemen auf dem Rücken postete - für ein WrestleMania-Duell gegen Lashley gestärkt werden soll.

Champion Bobby Lashley toppt The Miz, Alexa Bliss traktiert Randy Orton weiter

Der eröffnete die Show mit einem klaren Sieg in einem Titelrückmatch gegen The Miz, der McIntyre bei No Escape (Elimination Chamber) auf unrühnliche Weise mit Lashleys Hilfe entthront hatte. Miz, der in Lashleys Hurt Lock erneut aufgeben musste, scheint mit Blick auf das Titelgeschehen kein Faktor mehr zu sein.

Beschlossen wurde die Show mit einem weiteren Vorantreiben der Mystery-Fehde zwischen Randy Orton und dem vermeintlich in den Feuertod geschickten Fiend: Die Fiend-Gefährtin Alexa Bliss traktierte Orton diesmal mit nicht nur einer paranormalen Aktivität.

Bliss schien vom Videobildschirm dafür zu sorgen, dass eine Pyrotechnik-Explosion in den Ringecken Orton verwirrte, außerdem spuckte die "Viper" im Ring einmal mehr ohne logisch denkbare Erklärung schwarze Flüssigkeit. Styles nutzte es aus und strich mit dem Phenomenal Forearm den Sieg ein.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 8. März 2021:

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) besiegt The Miz

No Disqualification Match: Drew McIntyre vs. Sheamus - No Contest

Xavier Woods besiegt Shelton Benjamin

Non Title Match: Riddle besiegt Slapjack

WWE Women's Tag Team Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler (c) besiegen Lana & Naomi

AJ Styles besiegt Randy Orton