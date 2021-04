19 Jahre nach seinem tragisch frühem Tod hat David "Davey Boy" Smith alias The British Bulldog seinen Ehrenplatz in der WWE-Historie bekommen.

Im Vorfeld der Megashow WrestleMania 37 wurde Smith zusammen mit zahlreichen anderen Legenden in die Hall of Fame eingeführt. Sohn Harry Smith (selbst früher aktiv bei WWE als David Hart "DH" Smith) hielt eine emotionale Laudatio für seinen Vater, begleitet von Davey Boys Witwe Diana, Tochter Georgia und Bulldogge Buffy.

British Bulldog folgt Bret Hart in Hall of Fame

Harry Smith - selbst aktuell Free Agent und für ein WWE-Comeback im Gespräch - erinnerte an die Meilensteine der Karriere seines Vaters: Die Anfänge mit dem 2018 verstorbenen Dynamite Kid als The British Bulldogs, sein wegweisendes Match mit Schwager Bret "The Hitman" Hart beim WWF SummerSlam 1992 und die erfolgreiche gemeinsame Zeit mit Bret und Owen Hart in der mittlerweile tragisch umwehten Hart Foundation.

Auch das größte Bulldog-Match in Deutschland strich Harry heraus: Der Kampf gegen Owen um den damals neu eingeführten European Title in Berlin 1997 sei ein Kampf gewesen, auf den die beiden "besonders stolz" gewesen seien.

Smith folgt nun seinen früheren Foundation-Kollegen Bret Hart und Jim Neidhart in die Ruhmeshalle - Owen Hart ist dort wegen des zerrütteten Verhältnisses zwischen WWE und Witwe Martha infolge der Umstände von Owens Unfalltod 1999 weiterhin nicht verewigt.

Dieses Thema und die dunkleren Kapitel aus Karriere und Leben des Bulldog wurden in der Zeremonie erwartungsgemäß ausgespart, Harry Smith strich heraus, dass er seinen Vater auch und gerade menschlich in bester Erinnerung hätte.

Kane dankt Undertaker - und verrät witziges Detail

Neben dem Bulldog kamen viele weitere Stars von einst zu Ehren, diesmal noch weit mehr als in sonstigen Jahren, weil die Zeremonie von 2020 - der Bulldog sollte damals schon ein Teil von ihr sein - wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war und nun nachgeholt wurde.

Offizielle Headliner der Klassen von 2020 und 2021 waren die legendäre New World Order um Hulk Hogan - vertreten von Hogans mit ihm ergrauten Weggefährten Kevin Nash (Diesel), Scott Hall (Razor Ramon) und Sean "Syxx" Waltman (1-2-3 Kid, X-Pac) - sowie Glenn Jacobs alias Kane, der Story-Bruder des Undertaker.

Kane - nun Bürgermeister der Stadt Knox County - hielt zum Abschluss eine launige Rede, in der er dem Undertaker, seinem verstorbenen Ex-Manager Paul Bearer und vielen anderen für den prägenden Einfluss auf seine Karriere dankte, aber auch lustige Anekdoten erzählte. Er verriet etwa, dass seine Mutter seinen vorher gefloppten Charakter als bösen Zahnarzt Isaac Yankem DDS lieber gemocht hätte - sie hätte sich immer gewünscht, einen Zahnarzt in der Familie zu haben (Die unbekannten Seiten der Undertaker-Kane-Fehde).

Auch Ozzy Osbourne und William Shatner in die WWE Hall of Fame

In den "Celebrity Wing" der Hall of Fame wurden wegen ihrer früheren Promi-Gastspiele bei WWE Rock-Ikone Ozzy Osbourne und William "Captain Kirk" Shatner aufgenommen. Zudem gab WWE auch die Mitglieder des "Legacy Wing" für beide Jahre bekannt - Legenden, die keine eigene Laudatio bekommen, meist weil sie aus weiter zurückliegender Vergangenheit stammen und/oder keinen direkten Bezug zu WWE hatten.

Mit dem nach dem Ultimate Warrior benannten Warrior Award für besonderes soziales Engagement wurden Wrestler Titus O'Neil und der langjährige WWE-Angestellte Rich Hering ausgezeichnet.

WWE Hall of Fame - die Klasse von 2020:

The New World Order, John Bradshaw Layfield, The British Bulldog, Jushin Thunder Liger, The Bella Twins

Celebrity Wing: William Shatner

Legacy Wing: Ray Stevens, Pat Patterson, Brickhouse Brown, Steve "Dr. Death" Williams, Baron Michele Leone, Gary Hart

Warrior Award: Titus O'Neil

WWE Hall of Fame - die Klasse von 2021:

Kane, Rob Van Dam, Molly Holly, The Great Khali, Eric Bischoff

Celebrity Wing: Ozzy Osbourne

Legacy Wing: Dick The Bruiser, Pez Whatley, Buzz Sawyer, Ethel Johnson, Paul Boesch

Warrior Award: Rich Hering