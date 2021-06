Ihre Partnerin Ruby Riott war Opfer der jüngsten Entlassungswelle bei WWE - kommt dafür nun ihre Solo-Karriere in Gang?

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown durfte Liv Morgan ihren größten Sieg seit längerem einfahren: Nachdem sie vergangene Woche von Carmella besiegt worden war, bezwang sie im Rückmatch den früheren Damenchampion mit ihrem Finisher Oblivion.

Der Beginn eines diesmal nachhaltigeren Karriere-Schubs?

Startet Liv Morgan nach Sieg gegen Carmella durch?

Die 27 Jahre alte Morgan ist seit 2014 unter WWE-Vertrag, sie debütierte 2017 als Teil der ursprünglichen Riott Squad mit Sarah Logan im Hauptkader. Ein Push als Einzelwrestlerin deutete sich mehrfach an, etwa als sie 2019 die Konfrontation mit Topstar Charlotte Flair suchte und als sie Ende 2019 / Anfang 2020 die Story-Hochzeit von Bobby Lashley und Lana crashte und zusammen mit Lanas realem Ehemann Rusev (jetzt Miro bei AEW) zur Fehdengegnerin der beiden wurde.

Beide Male verlief die Sache letztlich jedoch im Sand, Morgan wurde schließlich wieder in ein Team mit Riott gesteckt. Auf deren WWE-Aus folgt nun also die Fehde mit Carmella, bei der auch Carmellas Eitelkeit eine Rolle spielt.

Nach der Niederlage gegen Morgan tröstete sich Carmella damit, dass sie Ringsprecher Greg Hamilton verkünden ließ, dass sie trotzdem "die schönste Frau von WWE" sei.

Roman Reigns verpasst Dominik Mysterio üble Aktion

Die Hauptstory von SmackDown spitzte sich derweil weiter auf das geplante Universal Title Match zwischen Champion Roman Reigns und Herausforderer Rey Mysterio bei Hell in a Cell zu.

Nachdem Reigns vergangene Woche das Tag-Team-Titelmatch der Usos gegen Rey und Sohn Dominik gecrasht und die Mysterios heftig attackiert hatte, forderte Rey Reigns zu einem Kampf in dem Käfig heraus, der der kommenden Großveranstaltung ihren Namen gibt.

Reigns beantwortete die Herausforderung nicht, worauf Rey zur Attacke überging: Er und Sohn Dominik schlugen mit Kendostäben auf Reigns ein (die Waffe, die schon in der Fehde gegen Seth Rollins eine schmerzhafte Rolle gespielt hatte).

Der "Head of the Table" jedoch wehrte die Attacke ab und verpasste Dominik eine heftige Aktion, als er ihn im hohen Bogen - über die am Ring postierte Kamera - über die Seile warf und dann auch Rey noch eine mitgab, als der sich um seinen schmerzverzerrten Sohn kümmern wollte.

Wird Jimmy Uso auf Linie gebracht?

Parallel dazu ging auch die Story um Reigns und die Usos weiter: Jimmy Uso ärgerte sich über die mangelnde Unterstützung von Onkel Reigns für die eigenen Titelambitionen mit Jey und diskutierte hinter den Kulissen mit ihm - worauf der zwischen den Stühlen stehende Zwillingsbruder Jey die beiden Streithähne verärgert zurückließ.

Reigns redete dann auf Jimmy ein und hielt ihm vor, dass er sich besser überlegen sollte, ob er Jey und dem Rest der Familie mit seinen Egotrips weiter schaden wolle - ein Versuch, Jimmy Schuldgefühle einzureden, der am Ende zu fruchten schien.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 11. Juni 2021:

Big E & Kevin Owens besiegen Apollo Crews & Sami Zayn

Liv Morgan besiegt Carmella

Montez Ford besiegt Chad Gable durch Disqualifikation

Shinsuke Nakamura besiegt King Corbin