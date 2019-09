Medaillenhoffnung Gesa Felicitas Krause (Trier) ist bei der Leichtathletik-WM in Doha souverän ins Finale über 3000 m Hindernis eingezogen.

Die deutsche Rekordhalterin und zweimalige Europameisterin kam am Freitagabend im von Kenias Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (9:18,01) gewonnenen zweiten von drei Vorläufen in guten 9:18,42 Minuten auf Platz drei und schaffte damit auf direktem Weg die Qualifikation für die Entscheidung am Dienstag.

"Man ist platt nach so einem Rennen, das ist meine zweitschnellste Zeit in diesem Jahr. Ich bin jetzt müde, das kostet schon Kraft. Aber ich habe jetzt Zeit, um mich zu erholen", sagt Krause in der ARD: "Mit der Medaille wird es natürlich schwer, wir haben hier grandiose Mädels am Start. Aber man freut sich auf die Herausforderung, ich werde alles geben."

Die 27 Jahre alte Krause hatte bei der WM 2015 in Peking Bronze geholt. Zwei Jahre später war sie im Finale von London in starker Form unverschuldet gestürzt und hatte nach einer Aufholjagd noch Platz neun belegt.

Titelverteidiger Emma Coburn (USA) landete im ersten Vorlauf auf Platz zwei (9:23,40) hinter Peruth Chemutai aus Uganda (9:21,98). Olympiasiegerin Ruth Jebet (Bahrain) fehlt in Doha nach einer Suspendierung wegen eines positiven Dopingtests.