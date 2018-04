Vorsicht, Hochspannung: Dieses Livesport-Wochenende bei SPORT1 wird nichts für schwache Nerven.

Im Free-TV, im LIVESTREAM, auf Facebook Live sowie in der SPORT1 App und auf SPORT1.de ist Live-Action pur geboten.

Ab Freitag können am 32. Spieltag in der 1. und 2. Liga die ersten Entscheidungen über Auf- und Abstieg fallen. In der Bundesliga liefern sich am Samstag der SC Freiburg und 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) sowie VfL Wolfsburg und Hamburger SV (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zwei absolute Abstiegskracher. (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Der 1. FSV Mainz 05 will am Sonntag unbedingt gegen RB Leipzig punkten (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), um Abstand zum Relegationsplatz herzustellen.

In der 2. Bundesliga könnten Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg schon den direkten Aufstieg klar machen. Den Düsseldorfern reicht im Duell mit Dynamo Dresden am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) auf jeden Fall ein Sieg.

Die Franken müssen auf einen Ausrutscher von Holstein Kiel gegen Ingolstadt am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) hoffen und gleichzeitig am Montag gegen Eintracht Braunschweig (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnen.

Kaiserslautern braucht Sieg

Zum Trauertag könnte der 32. Spieltag dagegen für den 1. FC Kaiserslautern werden. Die Roten Teufel brauchen am Freitag gegen Bielefeld (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) unbedingt einen Sieg, sonst ist der Abstieg in die 3. Liga besiegelt.

Sollte der FC St. Pauli das Kellerduell am Samstag gegen Greuther Fürth (ab 13 Uhr im LIVETICKER) gewinnen, ist der FCK aber auch bei einem Sieg gegen die Arminia nicht mehr zu retten.

München-Derby in der Regionalliga

In der Regionalliga Bayern kommt es am Sonntag (ab 15 Uhr LIVE im Free-TV) zum Gipfeltreffen zwischen 1860 München und der Reserve des FC Bayern München.

Holen die Löwen im Derby im Grünwalder Stadion mindestens einen Punkt, stehen sie als Regionalliga-Meister fest und qualifizieren sich für die Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga.

Wölfinnen kämpfen um CL-Finale

Im Anschluss an das Derby kämpfen die Frauen des VfL Wolfsburg in der Champions League gegen den FC Chelsea um den Einzug ins Finale (ab 17.25 Uhr LIVE im Free-TV).

Die Wölfinnen könnten zum vierten Mal in Folge ins Finale der Königsklasse einziehen. Und die Chancen stehen gut: Das Hinspiel gewann der VfL bereits mit 3:1. Die Ausgangsposition für das Rückspiel könnte also kaum besser sein.

Dieses Traumtor bringt Wolfsburg auf CL-Finalkurs

Mercedes will ersten Saisonsieg

Die Formel 1 macht am Wochenende Station in Baku. Nach dem Crash in Schanghai sind schon ab dem freien Training am Freitag (ab 11 Uhr im LIVETICKER) alle Augen auf die beiden Streithähne Sebastian Vettel und Max Verstappen gerichtet.

Mercedes um Weltmeister Lewis Hamilton will dagegen endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Im Idealfall will der Brite sich schon im Qualifying am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) die bestmögliche Ausgangssituation erarbeiten, um am Sonntag (ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) den Rückstand in der WM-Wertung auf Sebastian Vettel zu verkürzen.

ADAC GT Masters erstmals in Tschechien

Die Motoren dröhnen am Wochenende aber nicht nur in der Formel 1. Auch im ADAC GT Masters geht es ab Samstag wieder rund. Die "Liga der Supersportwagen" macht bei ihrer zweiten Saisonstation erstmals in seiner Geschichte im Autodrom im tschechischen Most Halt.

Mit Philip Ellis, Mirko Bortolotti und Andrea Caldarelli liegt nach dem Saisonauftakt in Oschersleben ein Trio punktgleich an der Tabellenspitze. SPORT1 überträgt das PS-Spektakel am Samstag ab 11.45 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr LIVE im Free-TV.

Schwerin vor zwölftem Meistertitel

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen könnte schon die Meisterschaftsentscheidung fallen. Der Schweriner SC führt in der Finalserie gegen MTV Stuttgart mit 2:0 und könnte am Samstag (ab 15.25 Uhr LIVE im Free-TV) den Sack zu machen.

In Spiel zwei ließ das Team von Frauen-Bundestrainer Felix Koslowski, das die reguläre Saison "nur" als Tabellendritter abgeschlossen hatte, den Schwaben beim souveränen 3:0-Sieg (25:22, 25:21, 26:24) nicht den Hauch einer Chance, erspielte sich zwei "Titel-Matchbälle".

Damit fehlt Schwerin nur noch ein Erfolg zum zwölften Meistertitel.

Kampf um Playoffs in der BBL

So weit ist es in der Basketball-Bundesliga noch nicht: Am 32. Spieltag kämpfen die MHP RIESEN Ludwigsburg und s.Oliver Würzburg am Freitag (ab 20.30 Uhr LIVE im Free-TV) erst noch um die beste Ausgangsposition für die Playoffs.

Während Ludwigsburg das Playoff-Ticket allerdings schon sicher hat, wird es für Würzburg noch richtig eng. Die Unterfranken belegen aktuell den neunten Tabellenplatz und würden die K.o.-Runde damit hauchdünn verpassen.

Am 33. Spieltag kommt es am Sonntag (ab 20.45 Uhr LIVE im Free-TV) zum Topspiel zwischen medi Bayreuth und den MHP RIESEN Ludwigsburg.

Die Bayreuther haben aus der Hinrunde noch eine Rechnung offen: Beim Gastspiel in Ludwigsburg ging die Truppe von Raoul Korner mit 47:78 unter. Gelingt den Oberfranken, für die die Playoffs auf Tabellenplatz vier ebenfalls zum Greifen nah sind, nun die Revanche?

WM-Generalprobe für DEB-Team

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht am Freitag (ab 13.30 Uhr LIVE im Free-TV) der letzte Härtetest vor der WM an.

Genau eine Woche vor Turnier-Beginn bestreitet das DEB-Team gegen den späteren Gruppengegner Südkorea in Dänemark das letzte Vorbereitungsspiel.

Neben einigen Olympia-Helden steht auch NHL-Superstar Leon Draisaitl im Aufgebot von Bundestrainer Marco Sturm. Nicht zuletzt durch die Verstärkung aus Übersee will sich die Überraschungsmannschaft aus Pyeongchang bei der Generalprobe gegen den Außenseiter ordentlich Selbstvertrauen für die WM holen.

Letzte Karrierechance für Abraham

"Jetzt zählt's - die letzte Chance für Arthur Abraham" heißt es am Samstag (Countdown ab 18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) beim großen SPORT1-Boxabend.

Gegen den Dänen Patrick Nielsen boxt "King Arthur" in Offenburg nach zuletzt zwei bitteren Niederlagen um seine letzte Chance, sich noch einmal für einen WM-Gürtel zu empfehlen.

Zuvor tritt unter anderem das deutsche Box-Talent Leon Bunn gegen den Tschechen Tomas Adamek an.

Do-or-die für Kiel und Flensburg

Findet das Final Four der Handball Champions League erneut ohne deutsche Beteiligung statt? Diese Frage klärt sich am Sonntag.

Der THW Kiel (ab 17 Uhr bei Vardar Skopje im LIVETICKER) und die SG Flensburg-Handewitt (ab 19 Uhr bei Montpellier HB im LIVETICKER) stehen in ihren Viertelfinal-Rückspielen vor schwierigen Aufgaben.

Kiel muss in der mazedonischen Hauptstadt einen Ein-Tor-Rückstand wettmachen. Flensburg fährt mit einem 28:28 aus dem Hinspiel nach Frankreich.

Die Live-Highlights des Wochenendes im Überblick:

Freitag, 27. April

Formel 1, GP in Baku: Freies Training (11 & 15 Uhr im LIVETICKER)

Eishockey: WM-Test, Deutschland gegen Südkorea (13.30 Uhr auf SPORT1)

Fußball, 2. Bundesliga: 32. Spieltag, u.a. mit Bielefeld - Kaiserslautern (18.30 Uhr im LIVETICKER)

Fußball, Bundesliga: 32. Spieltag, Hoffenheim - Hannover (20.30 Uhr im LIVETICKER)

Basketball Bundesliga: 32. Spieltag, MHP RIESEN Ludwigsburg – s.Oliver Würzburg (20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Samstag, 28. April

ADAC GT Masters, 1. Rennen in Most (CZE) (11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Fußball, 2. Bundesliga: 32. Spieltag, u.a. mit Dresden - Düsseldorf (13 Uhr im LIVETICKER)

Fußball, Bundesliga: 32. Spieltag, u.a. mit Freiburg - Köln und Wolfsburg - Hamburg (15 Uhr im LIVETICKER)

Volleyball, Frauen-Bundesliga: Finale, Spiel 3, MTV Stuttgart - SSC Schwerin (15.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Boxen aus Offenburg: u.a. mit Abraham vs. Nielsen (18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Fußball, Bundesliga: 32. Spieltag, Leverkusen - Stuttgart (18.30 Uhr im LIVETICKER)

Sonntag, 29. April

Der CHECK24 Doppelpass mit Moderator Thomas Helmer (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und via Facebook Live)

ADAC GT Masters, 2. Rennen in Most (CZE) (13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Fußball, 2. Bundesliga: 32. Spieltag, u.a. mit Ingolstadt - Kiel (13.30 Uhr im LIVETICKER)

Fußball, Regionalliga Bayern: 36. Spieltag, FC Bayern München II - TSV 1860 München (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Fußball, Bundesliga: 32. Spieltag, Mainz - Leipzig (ab 15.30 Uhr auf SPORT1)

Fußball, Frauen Champions League: Halbfinale (Rückspiel), VfL Wolfsburg - FC Chelsea (ab 17.25 Uhr auf SPORT1)

Fußball, Bundesliga: 32. Spieltag, Bremen - Dortmund (ab 18 Uhr auf SPORT1)

Basketball Bundesliga: 33. Spieltag, medi Bayreuth - MHP RIESEN Ludwigsburg (20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Handball Champions League: Viertelfinal-Rückspiele, Vardar Skopje - THW Kiel (17 Uhr im LIVETICKER) und Montpellier HB - SG Flensburg-Handewitt (19 Uhr im LIVETICKER)