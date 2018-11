In der Bundesliga ist der FC Bayern am Abend im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach unter Druck. Nach dem Sieg von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg wurden die Münchner von Tabellenplatz zwei verdrängt. Wollen sie wieder ganz oben mitmischen, muss gegen die Fohlen unbedingt ein Sieg her.

Nach zuletzt drei schlechten Spielen steht Trainer Niko Kovac vor der Aufgabe, die Mannschaft wieder richtig einzustellen.

Auch in der Handball-Champions League geht es am Abend wieder rund. Die Rhein-Neckar Löwen haben mit Tabellenführer Vardar Skopje eine schwere Hürde vor sich.

Das ist passiert

- Bremen springt auf Platz zwei

Werder Bremen hat seinen Trainer Florian Kohfeldt und 41.000 Zuschauer in Partylaune versetzt. Die Hanseaten gewannen das Nordduell gegen den VfL Wolfsburg nach holprigem Start mit 2:0 (1:0), der Coach konnte nach dem Schlusspfiff seinen 36. Geburtstag so richtig genießen.

Mittelfeldspieler Davy Klaassen brachte Werder in Führung. In der 86. Minute sorgte Joker Johannes Eggestein für die Entscheidung. (Zum Bericht)

- HSV gelingt Schritt aus der Krise

Der Hamburger SV hat einen Schritt aus der ersten Krise in der 2. Bundesliga gemacht und Trainer Christian Titz wieder etwas Luft verschafft. Nach drei Spielen ohne Sieg und Tor gewann der HSV 2:1 (2:0) bei Darmstadt 98, damit gelang der Sprung auf Tabellenplatz zwei. Für die Lilien war es bereits die vierte Niederlage in Folge.

In Kapitän Aaron Hunt (13.), der seinen ersten Zweitliga-Treffer erzielte, und Lewis Holtby (45.) sorgten am Böllenfalltor zwei Routiniers für den fünften Saisonsieg des HSV. (Zum Bericht)

- Box-Legende Mildenberger ist tot

Der ehemalige Schwergewichts-Europameister Karl Mildenberger ist tot. Der frühere Boxer starb am Freitag im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Kaiserslautern.

Weltweit bekannt wurde der Rechtsausleger durch seinen spektakulären Kampf um die Weltmeisterschaft in der Königsklasse am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion. Gegen Muhammad Ali behauptete sich der Herausforderer bis in die zwölfte Runde, ehe ihn der Ringrichter nach mehreren Kopftreffern aus dem Kampf nahm. (Zum Bericht)

- Erste Saison-Niederlage für DEG

Die Düsseldorfer EG hat am achten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga ihre erste Saisonniederlage kassiert, steht aber weiter an der Tabellenspitze. Der Altmeister verlor bei den Grizzlys Wolfsburg 3:4, der jetzt punktgleiche Verfolger Adler Mannheim (beide 18) konnte nicht profitieren. Die Kurpfälzer unterlagen Titelverteidiger Red Bull München mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern gegen Gladbach unter Druck

Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg spielt Meister Bayern München nicht nur gegen Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), sondern auch gegen immer lauter werdende kritische Töne. Niko Kovac steht vor einer richtungsweisenden Partie. Der Bayern-Trainer kann nach überstandener Kopfverletzung auf Nationalspieler Mats Hummels zurückgreifen.

Die Tabellenführung behaupten möchte Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den FC Augsburg (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Augsburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), der Dortmunder Revierrivale FC Schalke 04 tritt zum Westduell bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) an. Außerdem kommt es am Nachmittag zu den Partien Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart (Bundesliga: Hannover 96 - VfB Stuttgart ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und 1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Ost-Klassiker in Magdeburg

Der Klassiker unter den Ost-Duellen findet zum ersten Mal in der 2. Bundesliga statt. Am 9. Spieltag kommt es erstmals in der Geschichte der 2. Liga zum Ostduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden (2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden ab 13 Uhr im LIVETICKER). Nach Jahren der sportlichen Misere treffen die alten Rivalen endlich wieder hochklassig aufeinander. Das Duell weckt Erinnerungen, denn Magdeburg gegen Dresden - das war schon zu DDR-Zeiten ein besonderes Spiel.

Die SpVgg Greuther Fürth (Rang 3) empfängt zeitgleich den SSV Jahn Regensburg (Rang 5) zum Topspiel der 2. Bundesliga (2. Bundesliga: Greuther Fürth - Jahn Regensburg ab 13 Uhr im LIVETICKER). Zudem der FC Erzgebirge Aue auf Holstein Kiel (2. Bundesliga: Erzgebirge Aue - Holstein Kiel ab 13 Uhr im LIVETICKER).

- Handball: Löwen vor hoher Hürde

Am 4. Spieltag der Champions League stehen die Handballer die Rhein-Neckar Löwen vor einer schweren Hürde. Bei Tabellenführer Vardar Skopje (Handball, Champions League: Skopje - Rhein-Neckar Löwen ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) hängen die Punkte für den deutschen Vizemeister sehr hoch.

Das müssen Sie sehen

- Box-Gala in Wolfsburg

SPORT1 überträgt die Box-Gala von Team Sauerland aus dem Wolfsburger Congresspark (ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM) mit dem Hauptkampf von "Wolf" Patrick Woijcicki vor heimischer Kulisse gegen Sven Elbir. Darüber hinaus steigen unter anderem die drei ungeschlagenen Youngster Abass Baraou, Denis Radovan und Albon Pervizaj in den Ring.

In Gedenken an SPORT1-Experte Graciano Rocchigiani zeigt SPORT1 zu Beginn der Liveübertragung einen längeren Beitrag. Zudem wird während der Übertragung ein Trauerflor eingeblendet und auch der Platz an der Seite von Kommentator Tobias Drews, den Rocchigiani als Experte in Wolfsburg eingenommen hätte, bleibt frei.

Das Video-Schmankerl

Die Basketballer des FC Bayern München präsentieren Neuzugang Derrick Williams. Der 482-fache NBA-Spieler schwärmt bei seiner Vorstellung von seinem ehemaligen Teamkollegen LeBron James.