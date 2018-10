Am Freitag nimmt der Fußball wieder Fahrt auf.

In der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt die Fortuna aus Düsseldorf und möchte den vierten Sieg in Serie. In Dresden kommt es am Abend zum Ost-Duell zwischen Dynamo und Erzgebirge Aue.

Bayern-Bosse sprechen auf PK

"Großer Auflauf beim FC Bayern: Zusätzlich zur Pressekonferenz mit Niko Kovac vor dem Spiel in Wolfsburg hat der Rekordmeister am Freitagmittag einen zweiten Medientermin angesetzt. Zu diesem Anlass werden Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor die Presse treten. Zu welchem Anlass ließ der Verein zunächst offen.

Am Abend hat der FC Bayern Basketball beim FC Barcelona in der Euroleague verloren. In der Handball-Bundesliga glänzte Michael Kraus mit 18 Toren.

Das ist passiert

-NBA: Auftaktpleite für LeBron mit Lakers

Die Los Angeles Lakers mit Star-Neuzugang LeBron James legen einen Fehlstart in die neue NBA-Saison hin. Gegen die Portland Trailblazers muss sich das runderneuerte Team aus der Stadt der Engel mit 119:128 geschlagen geben.

-Int. Fußball: Aubameyang sorgt für Eklat

Das Flugzeug entspricht nicht dem "Standard von Topathleten". Mit diesen Worten verweigert Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang offenbar die Reise mit dem Gabun. (Zum Bericht)

-Euroleague: Bayern verliert bei Ex-Coach

Der FC Bayern Basketball kassiert beim FC Barcelona die zweite Pleite im dritten Euroleague-Spiel. Ein schwacher Start besiegelt die Pleite schon früh. (Zum Bericht)

-DEL: Meister München entgeht Blamage

Der EHC Red Bull München erkämpft gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings einen Sieg. Münchens Yannic Seidenberg feiert ein Jubiläum in der DEL. (Zum Bericht)

-HBL: 18 Tore! Kraus brilliert bei Stuttgarts Sieg

Spielmacher Michael Kraus führt den TVB Stuttgart mit einer Tor-Gala zum ersten Sieg nach sechs Wochen. Der Weltmeister von 2007 ist nicht zu stoppen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Eintracht will nächsten Sieg

Eintracht Frankfurt hat in der englischen Woche drei Siege aus drei Spielen geholt und möchte gegen Fortuna Düsseldorf diese Serie fortsetzen. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: Dynamo bittet Aue zum Ost-Duell

Heißes Ost-Duell im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion, wo Dynamo Dresden das Team von Erzgebirge Aue empfängt. Mit einem Sieg kann Dresden bis auf Platz vier springen und gleichzeitig die Sorgen von Aue, die aktuell auf Rang zehn stehen. (2. Liga Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Außerdem feiert Uwe Koschinak beim SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt sein Debüt als Trainer. (2. Liga: SV Sandhausen – FC Ingolstadt ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Spitzenspiel in Mannheim

In der DEL kommt es zum Top-Spiel zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt. Die Adler gehen als Tabellenführer ins Spitzenspiel in der SAP-Arena, die Panther sind zwei Punkte hinter Mannheim Tabellenzweiter und konnten vier der letzten fünf Spiele gewinnen. (DEL: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Zudem ist Nürnberg in Iserlohn gefordert und Vize-Meister Berlin empfängt Wolfsburg.

Das sollten Sie sehen:

- Rhein-Derby in der DEL

Neben dem Spitzenspiel in Mannheim kommt es in der DEL zum zweiten Kracher, dem rheinischen Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Die DEG ist glänzend in die Saison gestartet und befindet auf Rang 3. Der KEC hingegen liegt etwas unter den eigenen Erwartungen auf Tabellenplatz 8 und steht im Derby bereits gehörig unter Druck. SPORT1 zeigt das Rhein-Derby ab 19.25 Uhr Live im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- Auslosung der CHL-Playoffs

Für die Fans des EHC Red Bull München wird es bereits am Mittag spannend. Dann nämlich steht die Auslosung des Achtelfinals der Champions Hockey League an. Als Tabellenzweiter der Gruppenphase dürfte der Deutsche Meister einen hochkarätigen Gegner zugelost bekommen. SPORT1+ zeigt die Auslosung ab 12.00 Uhr im LIVE im TV.

Das Video-Schmankerl

Leroy Sane ist auch außerhalb des Platzes ein Teamplayer. Mit seinen City-Teamkollegen Raheem Sterling und Benjamin Mendy sorgt er für das perfekte Tinder-Date.