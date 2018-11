Die Bayern stehen unter Druck. Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg müssen die Münchner gegen Borussia Mönchengladbach liefern. Javi Martinez und Franck Ribery müssen erst einmal auf der Bank Platz nehmen, James darf von Anfang an spielen.

Bei der Box-Gala von Team Sauerland aus dem Wolfsburger Congresspark (ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM) tritt im Hauptkampf "Wolf" Patrick Woijcicki vor heimischer Kulisse gegen Sven Elbir an.

In einem irren Spiel gegen den FC Augsburg setzt sich Borussia Dortmund in letzter Minute durch. Paco Alcacer überzeugt mit einem Dreierpack, Mario Götze schießt in seinen ersten Saisonminuten gleich ein Tor.

Das ist passiert

- Bundesliga: Götze schießt den BVB zu irrem Sieg

In einem irren Spiel setzt sich Borussia Dortmund mit einem Tor von Paco Alcacer in der 96. Minute gegen den FC Augsburg 4:3 durch. Alcacer überzeugte mit einem Dreierpack. Mario Götze erzielt in seinen ersten Saisonminuten gleich einen Treffer.

Hertha BSC kam beim 1. FSV Mainz nicht über ein 0:0 hinaus. Beim 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf beendete Guido Burgstaller von Schalke 04 seine Torflaute. Hannover 96 feiert gegen den VfB Stuttgart den ersten Saisonsieg. Beim 3:1-Sieg der Niedersachsen wurde Bobby Wood mit zwei Treffern zum Matchwinner.

- 2. Bundesliga: Schindler kassiert Blitz-Platzverweis

Bei der 1:2-Niederlage von Holstein Kiel bei Erzgebirge Aue kassierte Kiels Kingsley Schindler einen Blitz-Platzverweis. In der 83. Minute hatte der Mittelfeldspieler nach einem Foulspiel die Gelbe Karte gesehen. Nur eine Minute später flog Schindler wegen absichtlichen Handspiels per Gelb-Roter-Karte vom Platz.

Greuther Fürth hat im Kampf um die Aufstiegsplätze Punkte liegen gelassen. Gegen Jahn Regensburg kamen die Franken nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Dynamo Dresden verspielt beim 2:2 gegen den 1. FC Magdeburg eine 2:0-Führung. Besonders die Schlussphase hatte es sin sich.

- Formel 1: Vettel verpatzt Qualifying

Sebastian Vettel hat nach einer abenteuerlichen Reifenstrategie seines Teams im Qualifying zum Großen Preis von Japan (Formel 1: Das Rennen in Suzuka mit Vettel und Hamilton Sonntag ab 7 Uhr im LIVETICKER) wohl frühzeitig alle Chancen auf den dringend benötigten Sieg in Suzuka verspielt. Vettel wurde ursprünglich nur Neunter, weil der vor ihm platzierte Esteban Ocon nachträglich eine Strafe kassierte, rückte er auf Platz acht vor - was seine Ausgangssituation aber kaum verbessert. Lewis Hamilton holt sich die Pole-Position.

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern gegen Gladbach unter Druck

Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg spielt Meister Bayern München nicht nur gegen Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), sondern auch gegen immer lauter werdende kritische Töne.

Niko Kovac steht vor einer richtungsweisenden Partie. Der Bayern-Trainer kann nach überstandener Kopfverletzung auf Nationalspieler Mats Hummels zurückgreifen. Auch James Rodriquez steht wieder in der Startelf.

- Handball: Löwen vor hoher Hürde

Am 4. Spieltag der Champions League bekämpfen die Handballer der Rhein-Neckar Löwen Tabellenführer Vardar Skopje (Handball, Champions League: Skopje - Rhein-Neckar Löwen seit 17.30 Uhr im LIVETICKER) in dessen eigener Halle.

Das müssen Sie sehen

- Box-Gala in Wolfsburg

SPORT1 überträgt die Box-Gala von Team Sauerland aus dem Wolfsburger Congresspark (ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM) mit dem Hauptkampf von "Wolf" Patrick Woijcicki vor heimischer Kulisse gegen Sven Elbir. Darüber hinaus steigen unter anderem die drei ungeschlagenen Youngster Abass Baraou, Denis Radovan und Albon Pervizaj in den Ring.

In Gedenken an SPORT1-Experte Graciano Rocchigiani zeigt SPORT1 zu Beginn der Liveübertragung einen längeren Beitrag. Zudem wird während der Übertragung ein Trauerflor eingeblendet, und auch der Platz an der Seite von Kommentator Tobias Drews, den Rocchigiani als Experte in Wolfsburg eingenommen hätte, bleibt frei.

Das Video-Schmankerl

Conor McGregor brennen beim Wiegen vor dem UFC-Fight gegen Khabib Nurmagomedov die Sicherungen durch. Der Ire tritt nach seinem Kontrahenten.