Das DFB-Team hat sich für das Endspiel in der Nations League gegen die Niederlande warm geschossen und Russland mit 3:0 geschlagen. Kroatien feierte derweil einen dramatischen Sieg gegen Ex-Weltmeister Spanien.

Beim Grand Slam of Darts hat Michael Unterbuchner seinen Siegeszug fortgesetzt und auch James Wade geschlagen. Im Viertelfinale wartet nun Gary Anderson.

Die Golden State Warriors gehen in der NBA bei den Houston Rockets unter. Equanimeous St. Brown verpasst mit den Green Bay Packers einen Big Point im Kampf um die NFL-Playoffs.

Das ist passiert

- NBA: Warriors kassieren Klatsche

Ohne Stephen Curry gehen die Golden State Warriors bei den Houston Rockets unter. Der Meister verliert mit 86:107. James Harden brilliert. (Zum Bericht)

- NFL: Packers unterliegen Seahawks

Die Green Bay Packers verlieren in der NFL 24:27 bei den Seattle Seahawks. Das Team um das deutsche Talent Equanimeous St. Brown muss immer mehr um die Playoffs bangen. (Zum Bericht)

- Nations League: Youngster wirbeln bei DFB-Team zum Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft siegt locker gegen Russland. Vor allem die Offensive überzeugt vor der Pause - doch Joachim Löw sieht Nachholbedarf. (Zum Bericht)

- Länderspiele: Kroatien schlägt Spanien dramatisch

Vizeweltmeister Kroatien schlägt in einer dramatischen Partie Ex-Weltmeister Spanien durch einen Last-Minute-Treffer. Für Belgien glänzt ein Ex-BVB-Stürmer. (Zum Bericht)

- Darts-Sensation: Unterbuchner haut Wade raus

Das Darts-Märchen des Michael Unterbuchner geht weiter. Im Achtelfinale des Grand Slam of Darts setzt sich der Münchner mit 10:6 gegen den Briten James Wade durch. (Zum Bericht)

- ATP Finals: Halbfinale! Federer wendet Aus ab

Roger Federer erreicht nach einem Sieg über Kevin Anderson das Halbfinale der ATP Finals und geht dadurch vorerst einem Duell mit Novak Djokovic aus dem Weg.(Zum Bericht)

- DEL: Overtime-Pleite! München patzt bei Ehliz-Debüt

Meister EHC Red Bull München verliert beim Debüt von Neuzugang Yasin Ehliz in der Overtime gegen Schlusslicht Schwenningen.(Zum Bericht)

Das passiert heute

- Nations League: Oranje kann deutschen Abstieg besiegeln

In der Nations League trifft die Nationalmannschaft der Niederlande auf Frankreich (Nations League: Niederlande vs. Frankreich ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Gewinnt Oranje, steigt die DFB-Elf in die B-Liga ab. Siegt dagegen Weltmeister Frankreich, kommt es am Montag in Gelsenkirchen zum Abstiegs-Endspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden.

- Tennis: Zverev kämpft bei den ATP-Finals um Halbfinale

Bei den ATP-Finals in London bestreitet Alexander Zverev sein letztes Vorrunden-Spiel gegen John Isner (Tennis, ATP-Finals: Alexander Zverev vs. John Isner ab 15 Uhr im LIVETICKER). Gewinnt der Deutsche in zwei Sätzen, ist er sicher weiter. Unter Umständen könnte er sich sogar eine Niederlage in drei Sätzen erlauben, wenn Novak Djokovic am Abend gegen Marin Cilic ohne Satzverlust bleibt.

- Darts: Erste Viertelfinal-Partien beim Grand Slam

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton beginnen die Viertelfinal-Begegnungen. In der ersten Partie des Abends muss Dimitri Van den Bergh gegen Mesur Suljovic ran. Im Achtelfinale überzeugte Van den Bergh mit einem beeindruckenden 9-Darter. Später am Abend fordert der Australier Simon Whitlock Gerwyn Price heraus (Darts: Viertelfinale Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das sollten Sie heute sehen

- Viertelfinale beim Grand Slam of Darts

Beim Grand Slam of Darts geht es los mit den ersten beiden Viertelfinal-Partien. In der Halle in Wolverhampton bekommt es Mensur Suljovic mit Dimitri van den Bergh zu tun. In seinem Achtelfinale gegen Stephen Bunting gelang dem Belgier im 15. Leg ein 9-Darter. Auch für den Australier Simon Whitlock wird es ernst. Er trifft auf den Waliser Gerwyn Price (Darts, Viertelfinale Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

- Boxen: Viertelfinale der World Boxing Super Series

In Chicago gehen die nächsten Viertelfinals der World Boxing Super Series (WBSS) über die Bühne. Im Cruisergewicht stehen sich der deutsche Vertreter Noel Mikaelian und Mairis Briedis aus Lettland gegenüber. Außerdem kommt es in "Windy City" zum Duell zwischen Krzystzof Glowacki aus Polen und dem Russen Maksim Vlasov (Boxen, Viertelfinale WBSS: Zusammenfassung ab 23 Uhr im TV auf SPORT1).

- PokerStars Caribbean Adventure

Poker im Paradies - das ist das Motto beim PCA. Auf den Bahamas findet jährlich eines der größten und wichtigsten Live-Turniere statt. Im spektakulären Atlantis Paradise Island Resort spielen die größten Stars der Szene. Ein absoluter Pflichttermin für alle Poker-Fans. (Poker: PokerStars Caribbean Adventure ab 17.30 Uhr im TV auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

"Verrückt!" - Unterbuchner muss neuen Flug buchen

Das Interview mit Michael Unterbuchner nach der Darts-Sensation gegen James Wade. Dabei berichtet der Deutsche von seinen neuen Reiseplänen.