Alexander Zverev qualifiziert sich als erster Deutscher seit 15 Jahren für die K.o.-Runde beim Saisonfinale qualifiziert. Dort trifft er am Samstag auf Rekordsieger Roger Federer.

Felix Neureuther ist dagegen weiter vom Pech verfolgt: Das deutsche Ski-Ass bricht sich beim Training den Daumen. Am Sonntag will er in Levi dennoch starten.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Fußball: Entwarnung bei Hector

Entwarnung bei Jonas Hector: DerNationalspieler hat sich im Länderspiel am Donnerstagabend in Leipzig gegen Russland nur eine Verstauchung des linken Sprunggelenks zugezogen. Der 28 Jahre alte Profi von Zweitligist 1. FC Köln wird im Kreis der Nationalmannschaft behandelt und vorerst nicht vor dem wegweisenden letzten Gruppenspiel der Nations League am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande abreisen. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Neureuther bricht sich den Daumen

Felix Neureuther bricht sich beim Training in Levi den Daumen, will beim Slalom am Sonntag aber dennoch starten. Anschließend ist eine Operation unumgänglich. (Zum Bericht)

- Fußball: Lovren beleidigt Ramos und Spanien

Kroatiens Verteidiger Dejan Lovren setzt seine Privatfehde gegen Sergio Ramos nach dem Sieg über Spanien fort. Dabei fällt auch ein böses Wort. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev macht Halbfinale klar

Alexander Zverev hat sich als erster Deutscher seit 15 Jahren für die K.o.-Runde beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis qualifiziert. Er setzte sich in seinem letzten Vorrundenspiel in London gegen John Isner (USA) nach 1:21 Stunden 7:6 (7:5), 6:3 durch und folgt Gruppensieger Novak Djokovic ins Halbfinale. (Zum Bericht)

- Fußball: Schalke zeigt Interesse an Modeste

Schalke 04 hat Interesse am früheren Bundesliga-Stürmer Anthony Modeste bekundet. Er sei ein Torjäger, der immer eine gute Quote gehabt habe, egal, wo er gewesen sei, sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag. Auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung antwortete er, das müsse man mal schauen. Modeste hatte von 2013 bis 2015 für die TSG Hoffenheim 19 und von 2015 bis 2017 für den 1. FC Köln 40 Bundesligatore erzielt. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Nations League: Oranje kann deutschen Abstieg besiegeln

In der Nations League trifft die Nationalmannschaft der Niederlande auf Frankreich (Nations League: Niederlande vs. Frankreich ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Gewinnt Oranje, steigt die DFB-Elf in die B-Liga ab. Siegt dagegen Weltmeister Frankreich, kommt es am Montag in Gelsenkirchen zum Abstiegs-Endspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden.

- Darts: Erste Viertelfinal-Partien beim Grand Slam

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton beginnen die Viertelfinal-Begegnungen. In der ersten Partie des Abends muss Dimitri Van den Bergh gegen Mesur Suljovic ran. Im Achtelfinale überzeugte Van den Bergh mit einem beeindruckenden 9-Darter. Später am Abend fordert der Australier Simon Whitlock Gerwyn Price heraus (Darts: Viertelfinale Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

- Eishockey: Adler gegen aufstrebende Haie gefordert

Am Abend steht in der Deutschen Eishockey Liga der 18. Spieltag auf dem Programm. Im Topspiel des Abends empfängt Tabellenführer Adler Mannheim die Kölner Haie (Eishockey, DEL: Adler Mannheim - Kölner Haie ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Vorsicht ist geboten: Die Haie gewannen ihre letzten drei Spiele in Serie.

Das sollten Sie heute noch sehen

- Viertelfinale beim Grand Slam of Darts

Beim Grand Slam of Darts geht es los mit den ersten beiden Viertelfinal-Partien. In der Halle in Wolverhampton bekommt es Mensur Suljovic mit Dimitri van den Bergh zu tun. In seinem Achtelfinale gegen Stephen Bunting gelang dem Belgier im 15. Leg ein 9-Darter. Auch für den Australier Simon Whitlock wird es ernst. Er trifft auf den Waliser Gerwyn Price (Darts, Viertelfinale Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

- Boxen: Viertelfinale der World Boxing Super Series

In Chicago gehen die nächsten Viertelfinals der World Boxing Super Series (WBSS) über die Bühne. Im Cruisergewicht stehen sich der deutsche Vertreter Noel Mikaelian und Mairis Briedis aus Lettland gegenüber. Außerdem kommt es in "Windy City" zum Duell zwischen Krzystzof Glowacki aus Polen und dem Russen Maksim Vlasov (Boxen, Viertelfinale WBSS: Zusammenfassung ab 23 Uhr im TV auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

Mit einem hinterhältigen Ellenbogenschlag ins Gesicht des Gegners sorgt Kewan Platt von der Fitchburg State University für das wohl brutalste Foul des Jahres.