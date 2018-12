Nach der dreitägigen Weihnachtspause geht der Darts-Wahnsinn in die nächste Runde. Am Abend steht mit dem Achtelfinale zwischen Michael van Gerwen und Adrian Lewis ein absoluter Höhepunkt auf dem Programm.

Aber auch abseits des Alexandra Palace ist eine Menge geboten. In der Handball-Bundesliga kommt es zum Topspiel zwischen den Verfolgern THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen.

Das ist passiert

- Darts: Van den Bergh verpasst Achtelfinale

Der Traum von einer Sensation bei der Darts-WM ist für Dimitri Van den Bergh früh zu Ende. Der Junioren-Weltmeister scheitert an Luke Humphries. Auch Steve West ist raus. Bully Boy Michael Smith steht nach seinem Sieg gegen John Henderson dagegen in der nächsten Runde. (Zum Bericht)

- Rassismus-Eklat um Neapel-Star - Ancelotti droht

Neapel-Profi Kalidou Koulibaly wird von Inter-Fans mit Affenlauten rassistisch beleidigt. Neapel-Trainer Carlo Ancelotti ist aufgebracht und auch die italienische Liga reagiert und bestraft Inter Mailand für das Verhalten seiner Anhänger. (Zum Bericht)

- Inter-Fan stirbt bei Krawallen

Beim Gastspiel des SSC Neapel in Mailand kommt es zu Ausschreitungen nach der Partie. Vier Gäste-Fans werden durch Messerstiche verletzt. Ein Inter-Anhänger wird von einem Van überrollt und verstirbt im Anschluss. Am Steuer saß ein Fan des SSC Neapel. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev klagt über neue Regel

Alexander Zverev kritisiert die Organisatoren der Australian Open für eine Regeländerung in Sachen Entscheidungssatz. Zudem fordert er mehr Mitspracherecht. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DKB HBL: Kiel empfängt die Löwen zum Verfolgerduell

In der Handball-Bundesliga kommt es am 19. Spieltag zum großen Verfolger-Showdown zwischen dem deutschen Rekordmeister THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen (Handball-Bundesliga: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen ab 19 Uhr im LIVETICKER). Für beide Teams geht es in der seit Wochen ausverkauften Kieler Arena um den Anschluss an Meister und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.

- Premier League: Hasenhüttl-Team will weiter siegen

Nach einer Auftaktniederlage bei seinem Debüt als Saints-Trainer bei Cardiff City (0:1) feierte Teammanager Ralph Hasenhüttl mit dem FC Southampton zuletzt zwei Siege in der Premier League, unter anderem einen überraschenden 3:2-Erfolg gegen den FC Arsenal. Im heimischen St. Mary's Stadium soll die Siegesserie gegen den Zwölften West Ham United (Premier League: FC Southampton - West Ham United ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ausgebaut werden.

- BBL: ALBA hat Überraschungsteam zu Gast

Nach dem Sieg von Brose Bamberg am Donnerstag in Göttingen ist ALBA Berlin in der Tabelle der Basketball-Bundesliga auf Tabellenplatz drei abgerutscht. Mit einem Sieg gegen die in dieser Saison bisher überraschend starken Gießen 46ers (Basketball, Bundesliga: ALBA Berlin - Gießen 46ers ab 19 Uhr im LIVETICKER) wollen die Hauptstädter wieder an Bamberg vorbeiziehen und näher an Tabellenführer Bayern München heranrücken.

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: 3. Runde/Achtelfinale mit van Gerwen

Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht.

Nachdem am Nachmittag bereits die Pfeile flogen, stehen am Donnerstagabend das letzte Drittrundenspiel und die ersten Achtelfinals auf dem Programm (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Dabei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen der beiden Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Adrian Lewis.

- Wasserball: LEN Champions League Highlights WASPO 98 Hannover - Jug Dubrovnik

WASPO 98 Hannover träumt von einer erfolgreichen Saison in der LEN Champions League, zumal am Ende das Finalturnier, das Final Eight, steht. Die Wasserballer aus Hannover haben im Juni 2018 Geschichte geschrieben: Der Klub holte sich die Deutsche Meisterschaft und mit dem Pokal und Supercup machte die Mannschaft von Trainer Karsten Seehafer zudem das Triple perfekt. An diesem Spieltag bekommt es WASPO mit dem kroatischen Traditionsklub Jug Dubrovnik zu tun.

Das Video-Schmankerl des Tages

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gibt seine Einschätzung, wer den Titel in der Champions League gewinnen wird. Der FC Bayern oder die Reds selbst sind es nicht.