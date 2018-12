Die Weihnachtsfeiertage nähern sich ihrem Ende und auch der Sport nimmt langsam wieder Fahrt auf.

Am traditionellen "Boxing Day" in England gewann der FC Liverpool in der Premier League und baute dank eines Patzers von Manchester City die Tabellenführung aus.

In Italien rettete Joker Cristiano Ronaldo Juventus Turin vor der ersten Saisonniederlage.

Mit der Partie SSC Palmberg Schwerin gegen Allianz MTV Stuttgart wartet am Abend noch ein echter Volleyball-Leckerbissen. Dazu kämpfen die Kölner Haie in der DEL um den Anschluss an die Spitzengruppe in der DEL.

Bei Stefan Luitz ist hingegen noch weiter Geduld angesagt. Bezüglich seines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien der FIS wurde die Frist zur Stellungnahme bis Freitag verlängert.

Das ist passiert

- DEL: Düsseldorf verlängert mit Barta

Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Kapitän Alexander Barta um zwei weitere Spielzeiten bis 2021 verlängert. Das gab der achtmalige deutsche Eishockey-Meister am zweiten Weihnachtstag vor dem DEL-Spiel gegen die Iserlohn Roosters bekannt. Der 35 Jahre alte Center spielt seit 2016 für die Rheinländer. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Entscheidung im Fall Luitz verzögert

Skirennläufer Stefan Luitz muss die Entscheidung über ein mögliches Vorgehen gegen seine angekündigte Disqualifikation erst bis zum kommenden Freitag treffen. Der Ski-Weltverband FIS habe dem Antrag auf eine Fristverlängerung für die Stellungnahme um zwei Tage stattgegeben, bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch. (Zum Bericht)

- Fußball International: AC Mailand legt Protest beim CAS ein

Der 18-malige italienische Fußball-Meister AC Mailand hat beim internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch gegen die Bewährungsauflagen der Europäischen Fußball-Union UEFA eingelegt. "Nach Kenntnisnahme des Beschlusses der Rechtsmittelkammer der UEFA-Finanzkontrollstelle für Klubs (CFCB) drückt der AC Milan seine Enttäuschung darüber aus und wird Einspruch gegen diese Entscheidung beim CAS einreichen", teilten die Italiener auf ihrer Homepage mit. (Zum Bericht)

- Serie A: Ronaldo verhindert Juves erste Saisonniederlage

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat den italienischen Rekordmeister Juventus Turin am 2. Weihnachtstag vor der ersten Saisonniederlage in der Serie A bewahrt. Der Portugiese traf am 18. Spieltag beim 2:2 (1:1) der "Alten Dame" bei Atalanta Bergamo 13 Minuten nach seiner Einwechslung zum Endstand. (Zum Bericht)

- Premier League: Historische Hinrunde für Klopp und Liverpool

Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool eine historische Hinrunde in der Premier League gelungen, die Hoffnung auf die erste Meisterschaft seit 1990 lebt. Die Reds blieben durch das 4:0 (1:0) gegen Newcastle United am zweiten Weihnachtstag erstmals in der Klubgeschichte an den ersten 19 Spieltagen ohne Niederlage und liegt mit 16 Siegen und drei Unentschieden nach der ersten Saisonhälfte unangefochten an der Tabellenspitze - auch dank eines weiteren Geschenks von Meister Manchester City, der 1:2 (1:1) bei Leicester City verlor. (Zum Bericht)

- Handball: Flensburg mit weißer Weste in die WM-Pause

Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt hat sich in der Handball-Bundesliga mit einem standesgemäßen Kantersieg in die Spielpause wegen der WM-Endrunde in Deutschland verabschiedet. Der Titelverteidiger entledigte sich am 19. Spieltag der Pflichtaufgabe beim Schlusslicht Eulen Ludwigshafen durch ein 30:18 (16:9) souverän und behielt damit erwartungsgemäß seine weiße Weste. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Serie A: Spitzenspiel zwsichen Inter und Neapel

In der Serie A kommt es zum direkten Verfolgerduell zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel. Neapel ist dabei dringend auf einen Sieg angewiesen, um noch in Schlagdistanz zu Tabellenführer Juventus Turin zu bleiben. Beim Drittplatzierten Inter Mailand geht der Blick eher nch hinten. Bei einer Niederlage könnte der Vorsprung auf Lazio Rom auf zwei Punkte schrumpfen. (Serie A, 18. Spieltag: Inter Mailand - SSC Neapel, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Premier League: Chelsea rundet Boxing Day ab

Chelsea beendet beim Watford FC den traditionellen Boxing Day und steht auch schon etwas unter Druck. Bereits elf Punkte Rückstand sind es auf den Tabellenführer aus Liverpool. Watford hingegen spielt bisher eine absolute Überraschungssaison und steht auf Rang sieben. Mit einem Sieg könnte man sogar leicht weiter nach oben schielen. (Premier League, 19. Spieltag: Watford FC - Chelsea FC, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- DEL: Köln kämpft um den Anschluss

Am 32. Spieltag in der DEL treffen die Kölner Haie auf die Grizzlys Wolfsburg. dabei stehen beide Teams gehörig unter Druck. Köln muss gewinnen, um die Vereine vor sich nicht aus den Augen zu verlieren. Für die Wolfsburger zählt jeder Punkt, wenn man doch noch in die Playoffs springen will. (DEL, 32. Spieltag: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, ab 19.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball Bundesliga: Schwerin lädt zum Spitzenspiel

Der Meister SSC Palmberg Schwerin will gegen den Vize Allianz MTV Stuttgart beweisen, dass er auch in dieser Saison das Maß aller Ding ist. Bisher hat Schwerin nach dem Abgang der Volleyballerin des Jahres, Louisa Lippmann, in der VBL noch kein Spiel verloren, musste aber bereits sechs Sätze abgegeben. Für beide Spitzenteams ist das Duell das erste große Wiedersehen nach der Playoff-Finalserie, die Schwerin mit 3:0 letztlich klar für sich entschied. (Volleyball Bundesliga, 9. Spieltag: SSC Palmberg Schwerin - Allianz MTV Stuttgart, ab 19.25 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- Darts-WM 2019: Die Highlights

Aktuell gönnt sich die Darts-WM eine kurze Weihnachtspause, damit Fans und Spieler nochmal Kraft tanken können für die heiße Phase. Denn am Donnerstag geht der Darts-Wahsinn mit den ersten Achtelfinalspielen weiter. Die Zeit dahin verkürzt SPORT1 mit den bisherigen WM-Highlights. (Darts-WM: Die Highlights, ab 21.45 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

