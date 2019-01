Auch am zweiten Tag des neuen Jahres ist in der Welt des Sports allerhand geboten.

In der Premier League stehen die beiden Topklubs Manchester United und FC Chelsea auf dem Rasen.

In Deutschland wird in der DEL und der BBL um Punkte gekämpft.

Das ist passiert

- Ski Alpin: Shiffrin bei Parallel-Slalom besiegt

Marco Schwarz aus Österreich hat im Mekka des nordischen Skisports überraschend seinen ersten Sieg im alpinen Weltcup gefeiert. Beim Parallel-Slalom im Skisprungstadion am Holmenkollen in Oslo setzte er sich im Finale gegen Dave Ryding durch. Eine Überraschung gab es auch bei den Frauen: Petra Vlhova (Slowakei) gewann fünf Tage nach ihrem Sieg im Riesenslalom am Semmering/Österreich das Finale gegen Mikaela Shiffrin (USA). (Zum Bericht)

- Premier League: Tottenham überholt ManCity

Tottenham Hotspur ist in der Premier League durch ein ungefährdetes 3:0 bei Abstiegskandidat Cardiff City vorerst auf den zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten Rückstand auf Liverpool vorgerückt. Manchester City kann am Donnerstag im mit Spannung erwarteten Topspiel gegen den Tabellenführer Liverpool aber wieder an Borussia Dortmunds Achtelfinalgegner in der Champions League vorbeiziehen. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Van Gerwen zum dritten Mal Weltmeister

Top-Favorit Michael van Gerwen hat sich zum dritten Mal nach 2014 und 2017 zum Darts-Weltmeister gekrönt. Der 29-jährige Niederländer gewann das traditionell am Neujahrstag ausgetragene WM-Endspiel im Londoner Alexandra Palace gegen den englischen Außenseiter Michael Smith problemlos mit 7:3 und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund. (Zum Bericht)

- NBA: Ärger um Embiid nach Rangelei

Beim Sieg der Sixers gegen die Clippers kommt es zu Handgreiflichkeiten. Mittendrin: Joel Embiid. Im Raptors-Trikot gelingt Kawhi Leonard ein Karriere-Bestwert. (Zum Bericht)

- NHL: Pleite für Ex-Bundestrainer Sturm

Bitterer Jahresauftakt für den früheren Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm. Für die Los Angeles Kings setzt es gegen Vizemeister Vegas Golden Knights eine Pleite. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: Manchester United heiß auf nächsten Sieg

Manchester United eilt in der Premier League nach der Trennung von Teammanager Jose Mourinho von Sieg zu Sieg. Unter Ole Gunnar Solskjaer gab es zuletzt drei Siege in Serie. Diese soll bei Newcastle United ausgebaut werden. Der FC Chelsea empfängt am 21. Spieltag den von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton. (Premier League: Der 21. Spieltag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Eishockey, DEL: Adler empfangen Grizzlys

In der Deutschen Eishockey Liga steht der 35. Spieltag auf dem Programm. Der souveräne Tabellenführer Adler Mannheim steht gegen die Grizzlys Wolfsburg vor einer vermeintlich leichten Heimaufgabe. Die beiden bisherigen Überraschungsteams Düsseldorfer EG (3.) und Augsburger Panther (4.) müssen auswärts antreten. (DEL: Der 35. Spieltag ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball, BBL: Oldenburg will Serie ausbauen

Im Schatten von Tabellenführer Bayern München und ALBA Berlin haben sich die EWE Baskets Oldenburg dank sechs Siegen in Serie auf dem dritten Tabellenplatz festgesetzt. Mit einem Sieg im Nord-Derby gegen den Tabellen-17. Eisbären Bremerhaven (Basketball, BBL: EWE Baskets Oldenburg - Eisbären Bremerhaven ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) kann das Team um Dauerbrenner Rickey Paulding die Berliner kurzfristig von Platz zwei verdrängen.

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey, DEL: Bayerisches Derby in München

Bayerisches Prestigeduell in der Deutschen Eishockey Liga: Der EHC Red Bull München empfängt die Thomas Sabo Ice Tigers (DEL: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, ab 19.25 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und Stream). Während sich Meister München mit einem DEL-Sieg gegen Wolfsburg aus dem Jahr 2018 verabschiedete, nahmen die Nürnberger zwischen Weihnachten und Neujahr am legendären Spengler Cup in Davos teil. Mit einem Sieg gegen den russischen Spitzenklub HK Metallurg Magnitogorsk und der Halbfinalteilnahme sammelten die Ice Tigers Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele in der DEL.

- Darts-WM: Die Highlights

Die Darts-WM 2019 ist Geschichte. SPORT1 blickt ab 22 Uhr im FREE-TV und im Stream auf die Höhepunkte des denkwürdigen Turniers zurück.

Das Video-Schmankerl

Michael van Gerwen dominiert das WM-Finale 2019 gegen Michael Smith nach Belieben und macht sich mit dem 3. Titel endgültig zur Legende.