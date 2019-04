Andrea Petkovic holt in der Fed-Cup-Relegation in Lettland überraschend den ersten Punkt für Deutschland. Julia Görges kann im zweiten Einzel für eine Vorentscheidung sorgen.

Leroy Sané kommt auch für Manchester City immer weniger zum Einsatz, auch in der Champions League reichte es nur für einen Kurzeinsatz.

Ein Erfolg von Frankfurt in der Europa League könnte für fünf deutsche Champions-League-Teilnehmer in der nächsten Saison sorgen.

Drei NHL-Stars sind im Kader des DEB für die WM in der Slowakei im Mai, unter ihnen Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers.

Das ist passiert

- Fed Cup: Petkovic feiert Coup

Andrea Petkovic schlägt im Fed Cup überraschend die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Damit winkt Deutschland der Verbleib in der Weltgruppe. (Zum Bericht)

- Leroy Sané ist nur noch zweite Wahl

Vor der WM 2018 in Russland wurde Leroy Sané von Bundestrainer Joachim Löw aussortiert, nun hat er auch seinen Stammplatz bei Manchester City verloren. In der Champions League gegen Tottenham kam der 23-Jährige erst in der 84. Minute zum Einsatz. (Zum Bericht)

- Das SPORT1-Powerranking zur Europa League

Nach Frankfurts Halbfinal-Einzug befinden sich neben der Eintracht nur noch dicke Brocken in der Europa Leauge. Kann die Eintracht den Pott holen? SPORT1 ordnet im Powerranking die Chancen der Frankfurter ein. (Zum Bericht)

- Frankfurt könnte für extra Startplatz in der Champions League sorgen

Eintracht Frankfurt könnte dafür sorgen, dass die Bundesliga in der kommenden Saison mit einem Quintett in der Champions League an den Start geht, allerdings nur wenn die Eintracht in der Bundesliga noch abstürzt. (Zum Bericht)

- Draisaitl ist im WM-Kader des DEB

Deutschland kann bei der Eishockey-WM auf Leon Draisaitl zählen. Neben dem Superstar der Edmonton Oilers sind zwei weitere NHL-Kollegen bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei im Mai dabei. (Zum Bericht)

- Nur wenige Auswärts-Tickets für die Eintracht

Schlechte Nachricht für die reisefreudigen Eintracht-Fans: Für das Auswärtsspiel in London stehen nur wenige Tickets zur Verfügung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Fed-Cup-Auftakt in Riga

Julia Görges kann mit einem Sieg im zweiten Einzel bereits für die Vorentscheidung im Relegationsduell mit Lettland sorgen. Die deutsche Nummer zwei ist in Riga gegen Diana Marcinkevica klar favorisiert. Nur bei einem Sieg gegen die Lettinnen spielt das DTB-Team auch im kommenden Jahr in der Weltgruppe. (Federations Cup: Lettland - Deutschland seit 15 Uhr im LIVETICKER).

- Poker: Highlights der WSOP 2018

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Play-Offs am 23. Mai vier Monate lang hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm.

- Darts: Highlights der Premier League

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Play-Offs am 23. Mai vier Monate lang hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm. SPORT1 zeigt die Highlights ab 22 Uhr im TV.

Das Video-Schmankerl des Tages

Die Washington Capitals kassieren bei den Carolina Hurricanes eine 0:5-Klatsche - Superstar Alex Owetschkin fährt dafür mit einem K.o.-Sieg vom Eis.