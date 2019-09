Bei den FIFA World Awards dominiert der FC Liverpool das Geschehen. Mit Jürgen Klopp (Welttrainer) und Allison Becker (Welttorhüter) werden zwei Stars der Reds ausgezeichnet. Dafür lässt Lionel Messi bei seiner Wahl zum Weltfußballer einen Liverpooler Spieler hinter sich.

In der Bundesliga trennen sich der VfL Wolfsburg und die TSG 1899 Hoffenheim unentschieden. Deutschlands Volleyballer scheitern bei der EM. Am Montagabend startet die BBL in die neue Saison

Das ist passiert

- Bundesliga: Wölfe und Hoffenheim mit Remis

Der VfL Wolfsburg hat den Sprung auf den dritten Platz der Bundesliga verpasst. Die Wölfe kamen im Montagabendspiel gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und warten seit nunmehr drei Spielen auf einen Sieg. (Zum Bericht)

- Messi Weltfußballer 2019

Lionel Messi ist zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der Argentinier vom FC Barcelona setzte sich bei der Wahl der FIFA gegen den Niederländer Virgil van Dijk von Champions-League-Sieger FC Liverpool und seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) durch. (Zum Bericht)

- Klopp zum Welttrainer gekürt

Als dritter Deutscher hat Jürgen Klopp die prestigeträchtige Auszeichnung als Welttrainer des Jahres erhalten. Der Teammanager des Champions-League-Siegers FC Liverpool setzte sich bei der Wahl der FIFA gegen den spanischen Star-Coach Pep Guardiola (Manchester City) und den Argentinier Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) durch. (Zum Bericht)

- Volleyball-EM: Deutschland scheitert

Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani verlor in Apeldoorn gegen Weltmeister Polen mit 0:3 (19:25, 21:25, 18:25). (Zum Bericht)

- Bears profitieren von Turnover-Festival der Redskins

Die Chicago Bears feiern den zweiten Saisonsieg dank einer Leistungssteigerung von Quarterback Mitchell Trubisky. Bei den Redskins leistet sich Keenum viele Fehler. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- La Liga: FC Barcelona bekommt es mit dem FC Villareal zu tun

Der FC Barcelona kommt nur schwer in die Saison. Nach fünf Spielen steht man nur auf Rang acht in der Liga. Gegen den FC Villareal zählt für das katalanische Starensemble nur ein Sieg. (La Liga, 6. Spieltag: FC Barcelona - FC Villareal, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Serie A: Ronaldo und Juventus Turin sind bei Brescia Calcio gefordert

Am dritten Spieltag musste Juventus Turin unerwartete Punkte lassen und befindet sich damit aktuell in der Verfolgerrolle. Um Inter Mailand unter Druck zu setzen, muss die "Alte Dame" in Brescia mit einem Sieg glänzen. (Serie A: Brescia Calcio - Juventus Turin, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Volleyball-EM Viertelfinale

Bei der Volleyball-EM stehen die letzten Viertelfinale an. Den Auftakt macht Serbien gegen die Ukrain. (Volleyball-EM, Viertelfinale: Serbien - Ukraine, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Danach kämpfen Frankreich und Italien um das letzte Halbfinalticket. (Volleyball-EM, Viertelfinale: Frankreich - Italien, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- BBL, 1. Spieltag

Zu Beginn des ersten Spieltags in der BBL ist auch die letztjährige Überraschungsmannschaft aus Vechta am Start. Bei ratiopharm Ulm will man an die starken Leistungen des Vorjahres anknüpfen. (BBL, 1. Spieltag: ratiopharm Ulm - RASTA Vechta, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Danach empfangen die GIESSEN 46ers die HAKRO Merlins Crailsheim. (BBL, 1. Spieltag: GIESSEN 46ers - HAKRO Merlins Crailsheim, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

