Dem FC Bayern fehlt Javi Martínez im Pokal-Duell beim VfL Bochum. Roger Federer sagt für das Masters in Paris ab. Der SV Sandhausen empfängt Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga.

Das ist passiert

- Schiedsrichter bewusstlos geschlagen

Gewaltsame Übergriffe im deutschen Amateurfußball scheinen inzwischen an der Tagesordnung zu sein und nehmen immer drastischere Ausmaße an. (Zum Bericht)

- Federer verzichtet auf Masters

Roger Federer hat einen Tag nach seinem zehnten Titel beim Heimturnier in Basel die Teilnahme am Masters in Paris (bis 3. November) abgesagt. (Zum Bericht)

- Bayern auch im Pokal ohne Martínez

Der FC Bayern muss auch am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Bochum auf Javi Martínez verzichten. (Zum Bericht)

- VfL-Sportchef mit klarer Ansage

Sportchef Sebastian Schindzielorz vom VfL Bochum hat vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen Bayern München den Druck auf seine schwer angeschlagene Mannschaft deutlich erhöht. (Zum Bericht)

- Leverkusen bangt für Pokal um Duo

Bundesligist Bayer Leverkusen bangt vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent SC Paderborn um den Einsatz von Jungstar Kai Havertz und Abwehrchef Sven Bender. (Zum Bericht)

- Struff kämpft sich in Runde zwei

Tennisprofi Jan-Lennard Struff steht beim Masters-Turnier in Paris in der zweiten Runde. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Kellerduell in Sandhausen

Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden reist zum SV Sandhausen (2. Bundesliga: SV Sandhausen - SV Wehen Wiesbaden, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg könnten die Hessen bis auf einen Punkt auf den SVS aufschließen und den letzten Tabellenplatz verlassen.

- 3. Liga: FC Bayern II bittet zum Aufsteigerduell

Die zweite Mannschaft des FC Bayern empfängt zum Abschluss des 13. Spieltags in der 3. Liga Mitaufsteiger Waldhof Mannheim (3. Liga: FC Bayern II - SV Waldhof Mannheim, ab 19 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg kann der FCB II auf Platz acht klettern.

Das müssen Sie heute sehen

- DFB-Pokal Klassiker Spezial

In den "DFB-Pokal Klassikern" blickt SPORT1 auf die legendärsten Momente des Traditionswettbewerbs zurück. Auf dem Programm steht unter anderem das Finale 1973, als sich Günter Netzer in der Verlängerung selbst einwechselte und Mönchengladbach zum Pokalsieg schoss. (Montag ab 17 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Volkswagen Pokalfieber

Einen Tag vor der Liveübertragung des Zweitrunden-Duells zwischen dem VfL Bochum und Titelverteidiger FC Bayern München blickt Moderator Jochen Stutzky zusammen mit bekannten Studiogästen auf die anstehende Pokalrunde und stimmt die Zuschauer mit News, Stimmen und Hintergründen ein. (Montag ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- SPORT1 News

Die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (Montag ab 22 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Goooal! - Das internationale Fußball Magazin

In "Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin" gibt es die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen zu sehen. (Montag ab 22.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Die MLS-Highlights

Die MLS-Saison geht in den Playoffs in die entscheidenden Phase der Saison. Zlatan Ibrahimovic muss seine Titelträume mit L.A. Galaxy allerdings vorzeitig begraben. Julian Gressel darf mit Atlanta United weiter von der Titelverteidigung träumen. SPORT1 zeigt die Highlights. (Montag ab 23 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- 3. Liga Pur

Die Highlights des 13. Spieltags. Spitzenreiter Hallescher FC verpasst im Torspektakel gegen den SV Meppen einen Sieg. Der 1. FC Kaiserslautern rutscht nach einer Niederlage im Kellerduell auf einen Abstiegsplatz. (Montag ab 23.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Das Video-Schmankerl des Tages

Die Kansas City Chiefs verlieren trotz Sack-Festival gegen einen gut aufgelegten Aaron Rodgers und die Green Bay Packers. Ein 70-Yard-Touchdown-Lauf sorgt für die Entscheidung.