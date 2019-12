In der NFL patzen die New England Patriots am letzten Spieltag folgenschwer gegen einen krassen Außenseiter. Bei der Darts-WM geben sich Michael van Gerwen und Gerwyn Price keine Blöße.

Karl Geiger feiert beim ersten Springen in Oberstdorf einen super Auftakt in die Vierschanzentournee.

Am Abend beschließt die DEL ihr Kalenderjahr mit dem 33. Spieltag. Im Londoner "Ally Pally" werden die beiden Finalisten der Darts-WM gesucht.

Das ist passiert

- NFL: Patriots verzocken Freilos

Die New England Patriots haben am letzten Spieltag der Regular Season in der NFL ein Freilos für die erste Playoff-Runde auf dramatische Art und Weise verspielt und müssen erstmals seit 2009 (!) bereits in der Wildcard-Round antreten. (Zum Bericht)

- NFL: 49ers feiern dramatischen Sieg

Die Seattle Seahawks verpassen einen Last-Minute-Touchdown um wenige Zentimeter und müssen sich den San Francisco 49ers geschlagen geben. Die 49ers gewinnen die NFC. (Zum Bericht)

- Darts: Van Gerwen macht Halbfinale klar

Titelverteidiger Michael van Gerwen hält bei der Darts-WM in London Kurs auf seinen vierten Titel. Der 30-Jährige hatte mit dem litauischen Außenseiter Darius Labanauskas mehr Mühe als erwartet, gewann sein Viertelfinale aber letztlich mit 5:2. (Zum Bericht)

- Skispringen: Geiger bei Tournee-Start auf Podest

Karl Geiger ist mit einem starken zweiten Platz in die 68. Vierschanzentournee gestartet. Der Vizeweltmeister musste sich in seiner Heimat Oberstdorf einzig Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan) geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Premier League: City mit Pflichtsieg, Liverpool im Glück

Manchester City hat seine Pflichtaufgabe gegen Sheffield United erfüllt. Der FC Liverpool zittert sich gegen Wolverhampton zu einem knappen Sieg. (Zum Bericht)

- NBA: Lakers schlagen Mavs dank Assist-King James

Die Dallas Mavericks müssen sich den Los Angeles Lakers geschlagen geben. Während Luka Doncic blass bleibt, gelingt LeBron James ein besonderer Assist. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DEL: Letzter Spieltag 2019

In der DEL laufen die Eishockey-Cracks letztmals im Jahr 2019 aufs Eis. Am 33. Spieltag empfängt unter anderem Spitzenreiter EHC Red Bull München Kellerkind Krefeld Pinguine. Die Kölner Haie erwarten Meister Adler Mannheim zum Klassiker (DEL, 33. Spieltag: Alle Spiele im SPORT1-LIVETICKER)

- BBL: Bamberg fordert Bayern

Am 14. Spieltag der BBL kommt es unter anderem zum Duell von Ex-Meister Brose Bamberg gegen den FC Bayern Basketball. Auch Ludwigsburg und Oldenburg sind gefordert. (BBL, 14. Spieltag: Alle Spiele im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. (Darts-WM: Halbfinals ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Unter anderem sind Michael van Gerwen und Peter Wright gefordert.

Die Hinrunde in der Serie A ist zu Ende. Cristiano Ronaldo hat mal wieder für das ein oder andere Highlight gesorgt. Die besten Tore des Juve-Stars aus der ersten Halbserie gibt es im Video.