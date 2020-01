Die deutschen Handballer sind bereits vor Beginn der Europameisterschaft in starker Form, gegen Island gelingt ein klarer Sieg. Auch Leon Draisaitl weiß zu überzeugen und erobert die Führung in der NHL-Scorerliste zurück. Die New England Patriots fliegen in den NFL-Playoffs raus.

Am Sonntag gibts es jede Menge Sport LIVE auf SPORT1: Hallenfußball, BBL, DEL und am Ende die Olympia-Qualifikation der Volleyballer - da kommt jeder Sportfan auf seine Kosten.

Außerdem kommt es zum brisanten Liverpooler Stadtderby im FA Cup und in der NFL stehen die restlichen Wild Card Games an.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- NFL-Playoffs: Patriots fliegen raus

Die New England Patriots fliegen so früh wie seit 2009 nicht mehr aus den Playoffs. Derrick Henry dominiert für die Tennessee Titans. Tom Brady schließt Rücktritt aus. Was wird aus den Pats? (Zum Bericht)

- NBA: Mavericks patzen trotz Klebers Bestleistung

Maxi Kleber gelingt gegen die Charlotte Hornets eine persönliche Bestleistung, Luka Doncic stellt einen Mavericks-Rekord auf, aber am Ende reicht es in dem Overtime-Krimi für Dallas nicht. (Zum Bericht)

- DFL-Boss kritisierte Handspiel-Regel

Christian Seifert ist das Chaos um die Auslegung der Handspiel-Regel leid. Der Geschäftsführer der DFL fordert Verbesserungen beim Thema Videobeweis. (Zum Bericht)

- Handball: Deutschland gewinnt EM-Härtetest

Deutschland zeigt sich kurz vor EM-Start in guter Form und bezwingt Island in einem Härtetest deutlich. Rückkehrer Johannes Bitter weiß zu überzeugen. (Zum Bericht)

- FA Cup: ManUnited muss in Wiederholungsspiel - ManCity souverän

Manchester United schafft nur ein Remis bei den Wolverhampton Wanderers und muss im FA Cup zum Wiederholungsspiel antreten. Leicester und Norwich City siegen. (Zum Bericht) Manchester City schlängt einen Viertligisten klar, dabei ereignet sich jedoch eine kuriose Geschichte. (Zum Bericht)

- La Liga: Real schließt zu Barca auf

Toni Kroos feiert einen gelungenen 30. Geburtstag mit Real Madrid. Da der FC Barcelona in Unterzahl eine Führung verspielt, zieht Real mit dem Tabellenführer gleich. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl erobert Führung in Scorerliste zurück

Leon Draisaitl hilft beim Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Boston Bruins maßgeblich mit. In der NHL-Scorerliste zieht er mit dem Spitzenreiter gleich. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Wild-Card-Round in der NFL

In der NFL steht die erste Playoff-Runde auf dem Programm. Am Abend kommt es zum spannenden Duell zwischen den New Orleans Saints und den Minnesota Vikings (ab 19.05 in den LIVESCORES). Anschließend treffen die Philadelphia Eagles auf die Seattle Seahawks (ab 22.40 Uhr in den LIVESCORES).

- Merseyside-Derby im FA Cup

In Großbritannien steht die dritte Runde des FC Cups auf dem Programm. Um 17.01 Uhr empfängt dabei der FC Liverpool Stadtrivale FC Everton an der Anfield Road. Auch der FC Chelsea und Tottenham Hotspur sind am Sonntag (15.01 Uhr) gefordert (alle Spiele im LIVETICKER).

- Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen

Bei der Vierschanzentournee geht es beim letzten Austragungsort los. In Bischofshofen steht die Qualifikation an, Karl Geiger will sich mit einem guten Sprung eine Top-Platzierung sichern. (Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

- Tennis: Deutschland zum Siegen verdammt

Im zweiten Gruppenspiel des ATP Cups muss Deutschland gegen Griechenland antreten. Im Topduell misst sich Alexander Zverev mit Stefanos Tsitsipas. Nach der Auftaktpleite gegen Australien steht das DTB-Team unter Druck. (Tennis: Deutschland - Griechenland ab 8.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Hallenfußball Live: Mercedes-Benz Junior Cup

Budenzauber live auf SPORT1: Bevor die Bundesliga in die Rückrunde startet, stehen hochkarätige Hallenfußball-Turniere auf dem Programm. In Sindelfingen wird wieder der Mercedes-Benz Junior Cup ausgetragen. Beim renommiertesten Nachwuchs-Hallenturnier Deutschlands sind viele prominente U19-Teams vertreten, unter anderem Gastgeber Stuttgart, Gladbach, Leipzig und Frankfurt. SPORT1 überträgt den zweiten Tag ab 9 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- BBL: Bayern in Vechta gefordert

RASTA Vechta empfängt in der BBL den FC Bayern München. Im Playoff-Halbfinale des Vorjahres standen sich beide Teams überraschend gegenüber, damals behielt der spätere Meister aus München klar mit 3:0 die Oberhand. (BBL: RASTA Vechta - FC Bayern München ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- DEL: München will gegen Wolfsburg siegen

Zu Beginn des neuen Eishockey-Jahres steht für die Grizzlys Wolfsburg das schwere Auswärtsspiel bei Vizemeister EHC Red Bull München auf dem Programm. Während die Niedersachsen um einen Playoff-Platz kämpfen, sind die Münchner seit Saisonbeginn ganz oben in der Tabelle zu finden. (DEL: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

- Volleyball: Deutschland beginnt Olympia-Qualifikation

Mehr Spannung geht nicht: Wenn die Berliner Max-Schmeling-Halle ihre Tore zur Olympia-Qualifikation der Volleyball-Männer öffnet, kämpft Deutschland gegen sieben andere Teams um ein einziges Ticket für Tokio. Zum Auftakt geht es gegen Tschechien. (Volleyball: Deutschland - Tschechien ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Christian Wetklo kennt beim Budenzauber im Emsland keine Gnade: Der Keeper mäht "Kugelblitz" Ailton rigoros um - und muss deswegen vom Platz.