Dynamo Dresden legt Einspruch beim DFB ein. Grund ist ein aberkannter Treffer im Spiel gegen Darmstadt 98.

Martin Strobel, ehemaliger Handball-Europameister, verkündet sein Karriereende.

Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak zieht sich im Spiel gegen den SC Paderborn eine Oberschenkelzerrung zu. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch ungewiss.

Am Abend duellieren sich Holstein Kiel und der FC St. Pauli in der 2. Bundesliga.

Das ist passiert

- Bundesliga: Saison für VfL-Verteidiger beendet

Für Abwehrspieler William vom VfL Wolfsburg ist die Saison vorzeitig beendet. (Zum Bericht)

- Sommermärchen-Prozess im März

Die gerichtliche Suche nach der Wahrheit im Sommermärchen-Skandal beginnt in vier Wochen. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Dynamo legt Protest gegen Pleite ein

Dynamo Dresden hat beim DFB Einspruch gegen die Wertung des Heimspiels gegen Darmstadt 98 am Freitag eingelegt. Als Grund dafür nannten die Sachsen die Aberkennung des vermeintlichen 3:3-Ausgleichstreffers in der 72. Minute durch den Videoassistenten. (Zum Bericht)

- Handball: Strobel gibt Karriereende bekannt

Handball-Nationalspieler Martin Strobel wird zum Ende der Saison seine Karriere beenden. Das gab der 33 Jahre alte Spielmacher vom Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten am Montag bekannt. (Zum Bericht)

- Golf: McIlroy wieder zurück an der Spitze

Der nordirische Golfstar Rory McIlroy ist nach fast fünf Jahren an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Nord-Derby in Kiel

Zum Abschluss des 21. Spieltags startet der FC St. Pauli einen erneuten Anlauf, seinen Auswärtsfluch zu brechen. Ein Erfolg im Nord-Derby bei Holstein Kiel (2. Bundesliga: Holstein Kiel - FC St. Pauli, ab 20.30 Uhr im Liveticker) wäre der erste Dreier in der Fremde in dieser Saison für die Kiezkicker. Immerhin stehen die Chancen in Kiel so gut wie selten. Die Störche sind nämlich alles andere als eine Heimmacht. Von neun Spielen verliefen lediglich zwei siegreich.

- Tennis: Kohlschreiber in Rotterdam gefordert

Philipp Kohlschreiber steht nach zwei Siegen in der Qualifikation im Hauptfeld des ATP-Turniers in Rotterdam. In diesem trifft der Routinier in der 1. Runde auf Daniel Evans aus Großbritannien (Tennis in Rotterdam, 1. Runde: Philipp Kohlschreiber - Daniel Evans ab 20.50 Uhr im Liveticker).

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Spektakuläres Derby zwischen Inter und AC Mailand. Die Rossoneri gehen im Stadtduell in Führung, doch dann dreht Inter auf in der zweiten Hälfte auf.