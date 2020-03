Das Coronavirus hat die Sportwelt fest im Griff und führt zu Absagen und Verschiebungen von Wettbewerben und Ligen in allen relevanten Sportarten:

Im neuen SPORT1 Podcast "SPORT1 Corona Update" spricht Moderator Daniel Höhr deshalb ab sofort mit den Top-Athleten des Landes über ihren ganz persönlichen Umgang mit der Corona-Pandemie, geplatzte Olympia-Träume und sportliche Existenzen.

Zudem liefert Matthias Becker, Mitglied der SPORT1-Chefredaktion, die neuesten Informationen zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Sport aus dem SPORT1-Newsroom.

Anzeige

Das neue Format ist Teil der weiter wachsenden Podcast-Familie von SPORT1, die im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Podcastbande gestartet wurde, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management.

Heute Podcast-Premiere für "SPORT1 Corona Update"

Die erste Ausgabe des circa 45-minütigen Podcasts ist ab heute, 30. März, auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar.

Zu Gast sind die Beachvolleyball-Vizeweltmeister von 2019, Julius Thole und Clemens Wickler. Die nächsten Podcast-Folgen erscheinen immer wöchentlich am Montagmorgen.

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

"In Krisenzeiten wie diesen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, kreative Ideen und neue Formate zu entwickeln und zu fördern. So ist auch der neue Podcast 'SPORT1 Corona Update' entstanden, in dem unser Moderator Daniel Höhr in den nächsten Wochen prominenten Sportlern emotionale Einblicke in ihren Umgang mit der Corona-Pandemie entlocken wird", sagt Pit Gottschalk, Chefredakteur von SPORT1.

"Zudem werden die Zuhörer durch Matthias Becker, unserem Stellvertretenden Chefredakteur, stets über die neuesten Entwicklungen in der Sportwelt auf dem Laufenden gehalten. Das "SPORT1 Corona Update" bildet dabei erst den Anfang für weitere neue Formate auf SPORT1.de, in der SPORT1-App und auch im TV."

Wickler gibt Einblick in "Corona"-Trainingsalltag

In der Premierenfolge des Podcasts "SPORT1 Corona Update" wird Moderator Daniel Höhr den Beachvolleyball-Vizeweltmeistern Julius Thole und Clemens Wickler Persönliches entlocken.

Das Erfolgsduo des Eimsbüttler Turnverbandes spricht dabei sowohl über den Umgang mit dem Coronavirus vor der endgültigen Absage aller Sportevents – Thole spielte im März noch ein Turnier in Doha – sowie über die Entscheidung, die Olympischen Spiele in Tokio ins Jahr 2021 zu verschieben.

Thole kritisiert zudem das Vorgehen des Volleyball-Weltverbandes FIVB, der trotz des Ausschlusses von italienischen Spielern das Turnier in Doha in die Qualifikationswertung für Olympia einbringt. Dazu gibt es Einblicke in den aktuellen Trainingsalltag.

Das sind Daniel Höhr und Matthias Becker

Nachdem der Traum vom Profi-Dasein als Volleyballer geplatzt war, studierte Daniel Höhr Sportjournalismus in Hamburg. Parallel startete der gebürtige Hesse seine journalistische Tätigkeit beim NDR und der FAZ. Seit 2018 ist Höhr bei SPORT1 als Moderator und Kommentator zu hören und zu sehen. Er moderiert unter anderem den Video-Podcast "Volleytalk" und kommentiert für SPORT1 mit den Schwerpunkten Volleyball und Tennis.

Matthias Becker ist ein echtes Eigengewächs von SPORT1: Beginnend mit dem Volontariat im Jahr 2007 hat er zahlreiche Positionen im Unternehmen durchlaufen und ist seit 2014 in leitenden Positionen für Deutschlands führende 360°-Sportplattform tätig.

Als Stellvertretender Chefredakteur und Mitglied der Chefredaktion hat der gebürtige Frankfurter die aktuelle Nachrichtenlage stets im Blick und kennt die Sportwelt nicht zuletzt durch seine Reporter-Einsätze bei zahlreichen Fußball-Großevents bestens.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem neuen Podcast "SPORT1 Corona Update" bereits neun weitere Formate, die auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar sind.

"Lieber Fußball" ist das neue Talk-Format: SPORT1 Chefkolumnist Tobias Holtkamp spricht mit prominenten Gästen aus der Fußballszene einmal im Monat über ihre Liebe zum Fußball.

In "DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1" sorgt das Trio Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann jeden Donnerstag für großes Eishockey-Entertainment. Neben eigenen Analysen lassen die "SPORTFUZZIS" auch regelmäßig Eishockeyspieler aus dem Profibereich zu Wort kommen.

Intuitiv und blitzschnell: Die neue SPORT1-App ist da! JETZT kostenlos herunterladen in Apples App Store (iOS) und im Google Play Store (Android)

Beim Dritte-Liga-Podcast "Audiobeweis" treffen sich SPORT1 Kommentator Markus Höhner, die Moderatoren Thomas Wagner und Tobias Schäfer sowie Redakteur Yannick Bakic jede Woche in der Kölner Kultkneipe "Gottes grüne Wiese" und sprechen über die kleinen und großen Geschichten aus der traditionsreichen Dritten Liga.

Und alles natürlich zum Nachhören

In "Königsklasse – Darauf kannst du wetten!" wiederum dreht sich bei Hartwig Thöne und Colin Clegg alles um das Thema Sportwetten - sie liefern dabei alle wichtigen Infos zum aktuellen UEFA Champions League-Spieltag.

Im eSports-Podcast "Flex Pick" blickt Florian Merz, Head of Content eSports bei SPORT1, hinter die Kulissen der eSports-Welt und erklärt ihre Faszination.

In "Spielerfrauen on Air" geben Ina Aogo, Frau des ehemaligen Nationalspielers Dennis Aogo, und Mirjana Zuber, Gattin von Hoffenheims Steven Zuber, spannende Einblicke in das Leben an der Seite eines Fußballprofis. Neue Folgen erscheinen im 14-tägigen Rhythmus immer donnerstags.

Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks "Der CHECK24 Doppelpass" mit Thomas Helmer, des beliebten Instagram-Formats "Split It!" mit Lisa Ramuschkat und des "Volleytalks" mit den Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr gehören zur SPORT1 Podcast-Familie.