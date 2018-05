David Schumacher musste sich beim dritten ADAC-Formel-4-Rennen des Wochenendes mit dem 15. Platz begnügen. Am Hockenheimring fuhr er zwar von Startplatz neun los, fiel aber nach einer Durchfahrtsstrafe noch deutlich zurück.

Schumacher hatte unerlaubt die Strecke verlassen und war von der Rennleitung dafür betraft worden. Der Neffe des Rekord-Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher konnte den Zeitverlust in der Folge nicht mehr gut machen.

Zendeli verpasst dritten Triumph

Lirim Zendeli aus Bochum verpasste es unterdessen, nach seinem Doppelsieg vom Samstag das Hockenheim-Triple perfekt zu machen. Er konnte sich allerdings von Startplatz acht vorarbeiten und wurde am Ende Dritter. (Fahrerwertung der ADAC Formel 4)

Bei nun sechs absolvierten Saisonrennen fuhr der Führende der Gesamtwertung fünfmal aufs Podium. Einzig beim Auftakt in Oschersleben Mitte April war Zendeli einmal ohne Punkte geblieben.

Es gewann der Österreicher Mick Wishofer vor Rookie Niklas Krütten, für beide Fahrer war es die erste Podestplatzierung der Saison.

Am übernächsten Wochenende (19./20.5.) stehen für die Piloten der ADAC Formel 4 die nächsten drei Saisonrennen am Lausitzring in Brandenburg auf dem Programm.