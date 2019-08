vergrößernverkleinern Sebastian Estner lässt sich auch von zahlreichen Safety Car-Phasen nicht aufhalten © SPORT1

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Das 3. Rennen der ADAC Formel 4 in Zandvoort kann Sebastian Estner für sich entscheiden. Für Arthur Leclerc wurde es ein schwarzer Sonntag in den Dünen an der Nordsee.