Das ADAC GT Masters startet mit einem hochkarätigen und vollen Feld in die Saison 2018.

Insgesamt 23 Teams haben vorzeitig die Chance genutzt, sich einen Startplatz für die Saison 2018 zu sichern, und 37 Supersportwagen von Audi, BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche genannt. Erstmals ist auch Honda mit dem neu entwickelten NSX GT3 in der Serie vertreten. Das ADAC GT Masters startet vom 13. bis 15. April in der Motorsport Arena Oschersleben in die Saison 2018.

SPORT1 überträgt auch 2018 alle Rennen LIVE und in voller Länge im Free-TV.

"Das ADAC GT Masters präsentiert sich so stark wie selten zuvor, ich freue mich schon jetzt auf eine sehr spannende Saison", sagt ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk.

Unter den Teams für die zwölfte Saison des ADAC GT Masters sind nicht nur die Champions der vergangenen drei Jahre, Callaway Competition, Montaplast by Land-Motorsport und Zakspeed, sondern auch Rückkehrer und spannende Neuzugänge.

Das unter den Teams beliebteste Fahrzeugmodell ist wie schon in den vergangenen Jahren der Audi R8 LMS. Sieben Teams setzen insgesamt 12 Exemplare des Mittelmotorsportwagens aus Ingolstadt ein.

Deutlich größer als in den beiden vergangenen Jahren fällt das Kontingent von BMW aus: Schnitzer Motorsport und MRS GT-Racing starten mit jeweils zwei M6 GT3.

Stark vertreten ist auch Mercedes-AMG mit sieben Fahrzeugen.

ADAC GT Masters-Kalender 2018

13.04.-15.04.2018 Motorsport Arena Oschersleben

27.04.-29.04.2018 Autodrom Most (CZ)

08.06.-10.06.2018 Red Bull Ring (A)

03.08.-05.08.2018 Nürburgring

17.08.-19.08.2018 Circuit Zandvoort (NL)

07.09.-09.09.2018 Sachsenring

21.09.-23.09.2018 Hockenheimring Baden-Württemberg