Vollgepacktes Motorsport-Wochenende bei SPORT1!

Im ADAC GT Masters, der ADAC GT4, der ADAC TCR Germany und dem Porsche Carrera Cup wird am Sachsenring mächtig Gas gegeben. Am Sonntag rundet dann das AvD Motorsport Magazin mit Jungstar David Schumacher das Rennwochenende ab.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit David Schumacher am Sonntag ab 21.15 Uhr und wöchentlich im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM

ADAC GT Masters: Wer wird Halbzeitmeister?

Die vierte Saisonstation des ADAC GT Masters am Sachsenring verspricht eine spannende Suche nach dem Halbzeitmeister: Die Titelverteidiger Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser sind nach ihrem ersten Saisonsieg in Hockenheim Tabellenführer, doch ihre beiden direkten Verfolger lauern mit nur vier und sieben Punkten weniger auf ihre Chance.

Dank eines vom Sachsenring mit dem ADAC GT Masters erstellten Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes können am Wochenende bis zu 6.000 Zuschauer pro Tag die Rennen verfolgen. SPORT1 überträgt die beiden Läufe am Samstag und Sonntag jeweils LIVE ab 13:00 Uhr im Free-TV, auf SPORT1.de und SPORT1+ mit Moderatorin Laura Papendick und Kommentator Patrick Simon.

Moto2-Star Schrötter in der ADAC TCR Germany

Auch die beiden Rahmenserien ADAC TCR Germany und ADAC GT4 Germany gehen am Sachsenring an den Start.

Bei der TCR Germany gibt Moto2-Star Marcel Schrötter am Wochenende sein Autorenn-Debüt. Der Bayer fährt das VIP-Auto des Hyundai Team Engstler. SPORT1 zeigt die zwei Rennen der ADAC TCR Germany am Samstag LIVE ab 11:45 Uhr im Free-TV und auf SPORT1.de sowie am Sonntag LIVE ab 11:20 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1.de.

Die Läufe der ADAC GT4 Germany sind am Samstag LIVE ab 15:30 Uhr auf SPORT1 und SPORT1.de zu sehen und am Sonntag LIVE ab 14:30 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1.de. Als Kommentator ist neben Patrick Simon auch Peter Kohl am Mikrofon im Einsatz.

Einen ausführlichen Rückblick auf das gesamte Rennwochenende gibt es zudem im Magazin am Sonntag ab 21:45 Uhr auf SPORT1 zu sehen.

Zweiter Halt für den Porsche Carrera Cup Deutschland

Im Rahmen des ADAC GT Masters fährt am Wochenende auch der Porsche Carrera Cup Deutschland am Sachsenring.

Nach dem Saisonstart in Le Mans ist es für den deutschen Markenpokal erst der zweite Halt in diesem Jahr. Insgesamt messen sich die 53 Fahrer in dieser Saison in zehn Läufen. Nach seinem Sieg in Le Mans geht der Niederländer Larry ten Voorde als Tabellenführer in die Rennen am Sachsenring.

SPORT1 überträgt die drei Läufe am Samstag LIVE ab 16:40 Uhr im Free-TV und auf SPORT1+ sowie am Sonntag live ab 10:25 Uhr und LIVE ab 16:00 Uhr auf SPORT1+. Peter Kohl ist als Kommentator im Einsatz.

AvD Motorsport Magazin mit Luca Engstler und David Schumacher

Den passenden Zieleinlauf des Rennwochenendes auf SPORT1 liefert am Sonntagabend LIVE ab 21:15 Uhr wieder das AvD Motorsport Magazin.

Die Talkrunde beschäftigt sich unter anderem mit Rennfahrern und ihren Söhnen sowie der Entwicklung von Nachwuchsrennfahrern. Im Studio begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann den TCR-Fahrer Luca Engstler und Motorsport-Experte Michael Zeitler. Per Liveschalte ist zudem Formel-3-Fahrer David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, dabei.