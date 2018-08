Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda musste sich einer Lungentransplantation unterziehen. Der Eingriff beim 69-jährigen Österreicher wurde am Donnerstag im AKH Wien durchgeführt. Das gab die Klinik in einer Stellungnahme bekannt.

"Die Transplantation wurde von Walter Klepetko, Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie, und Konrad Hötzenecker erfolgreich durchgeführt", hieß es in der Mitteilung: "Wir bitten um Verständnis, dass die Familie keine öffentlichen Statements abgeben wird und ersuchen die Privatsphäre von Familie Lauda zu wahren."

Die OP bei Lauda musste wegen einer schweren Lungenerkrankung vorgenommen werden. Laut ORF befindet sich der Aufsichtsratschef des Mercedes-Werksteams in einem äußerst ernsten Zustand. Lauda, in der Motorsport-Königsklasse 1975, 1977 und 1984 Weltmeister, hatte sich in der Vergangenheit bereits zwei Nierentransplantationen unterzogen.

Zuletzt war berichtet worden, dass sich Lauda bereits vor knapp zwei Wochen mit seinem Privat-Jet ins Krankenhaus geflogen hatte, nachdem er sich im Urlaub eine schwere Sommergrippe eingefangen hatte.