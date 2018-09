Die Pole in Monza ging an Kimi Räikkönen - und Sebastian Vettel war damit naturgemäß nicht ganz zufrieden.

"Wir müssen nachher nochmal reden", sagte der WM-ZWeite nach der Zieldurchfahrt im Boxenfunk etwas verschnupft, direkt nachdem sein Teamkollege ihm mit der schnellsten Runde aller Zeiten die Pole beim Heimspiel (Rennen So., ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) weggeschnappt hatte. (DATENCENTER: Ergebnis des Qualifyings in Monza)

Was genau ihm missfiel, wollte Vettel später auf Nachfrage aber nicht erklären. Vermutlich spielte er darauf an, dass Räikkönen ihm in Q3 nicht wie erhofft Windschatten für eine schnelle Runde gespendet hatte.

SPORT1 fasst die Stimmen von der Rennstrecke zusammen:

Kimi Räikkönen ( Ferrari, Startplatz 1): "Das Ergebnis heute ist toll, aber nur die halbe Miete. Es gibt keinen besseren Ort, um die Pole zu holen, als hier beim Heimrennen vor den Tifosi. Ich hoffe, sie haben morgen auch Grund zu feiern."

Sebastian Vettel (Ferrari, Startplatz 2) - über Funk ans Team: "Wir müssen nachher noch mal reden."

nach dem Qualifying: "Kimi war am Ende ein bisschen zu schnell. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem letzten Versuch, aber es ist ein gutes Ergebnis für das Team. Ich will gewinnen. Kimi will gewinnen. Hoffentlich wird einer von uns gewinnen." (DATENCENTER: Fahrerwertung der Formel 1)

Lewis Hamilton (Mercedes, Startplatz 3): "Ferrari hat einen soliden Job gemacht. Wir haben alles gegeben, aber Ferrari hatte am Wochenende bisher die Oberhand. Es ist unglaublich eng, das ist toll für den Sport, toll für die Fans."

---

