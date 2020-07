Das Ferrari-Fiasko in der Saison 2020 geht weiter! Beide Scuderia-Piloten sind sich gleich nach dem Start des Rennens in Spielberg in die Quere gekommen.

Nach wenigen Kurven wurde Sebastian Vettels SF1000 vom Boliden des Monegassen seitlich getroffen, der Heckflügel am Ferrari mit der Nummer fünf wurde abgerissen.

Vettel meldet daraufhin einen Schaden an seinem Auto und musste seinen Wagen in der Box kurz darauf abstellen, ein paar Runden später war das Rennen auch für Leclerc beendet.

Anzeige

Vettel: "Weiß nicht, welche Lücke Charles gesehen hat"

"Ich weiß nicht, welche Lücke Charles gesehen hat ... aber es ist nicht gut gegangen", sagte Vettel bei RTL. Unmittelbar nach dem Interview begegneten sich die beiden Ferrari-Fahrer und sprachen augenscheinlich über die Kollision.

Vettel bedauerte den Ausfall besonders, da er trotz Startplatz 10 und einem schlechten Start ein gutes Gefühl hatte: "Ich dachte, heute wäre es viel besser geworden. Das Auto hat sich bereits auf der Runde zur Startaufstellung viel besser angefühlt als vergangene Woche."

Für Ferrari war es der erste Doppelausfall seit Singapur 2017.