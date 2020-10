Romain Grosjean wird das Haas F1 Team am Ende der Saison 2020 verlassen. Das verkündete die Formel 1 am Donnerstagmorgen bei Twitter.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der Franzose fährt seit 2016 für den Rennstall. Wie es für den 34-Jährigen weiter geht, ist noch offen.

Damit wird mindestens ein Cockpit bei Haas für die Saison 2021 frei. Zuletzt war Mick Schumacher als Kandidat im Gespräch.

Anzeige

Magnussen wohl auch weg

"Wer möchte nicht gern einen Schumacher zurück in der Formel 1 - speziell in der Form, wie er aktuell in der Formel 2 ist. Wichtig ist aber nicht nur der Name, sondern auch die Leistung", kommentierte Teamchef Günther Steiner den Namen zuletzt im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1.

Dazu betonte der Italiener auch, dass die Entscheidung über die Cockpitbesetzung für die kommende Saison noch nicht gefallen sei.

Nun steht immerhin fest, dass Grosjean keine Zukunft bei Haas hat. Und auch Kevin Magnussen dürfte ab 2021 dem Vernehmen nach nicht mehr für den US-amerikanischen Rennstall fahren.