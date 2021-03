Der ehemalige Formel1-Boss Bernie Ecclestone ist optimistisch, dass Sebastian Vettel bei Aston Martin wieder an seine erfolgreichen Zeiten anschließen kann. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 erklärt der 90-Jährige, welche Voraussetzung dafür erfüllt sein muss. "Das Beste, was er machen kann und was jeder machen kann, ist, die Vergangenheit bei Ferrari zu vergessen. Dann kann er zu seiner alten Stärke zurückfinden", sagte Ecclestone.

Der ehemalige Rennfahrer und Teambesitzer verrät zudem, warum es zwischen Vettel und Ferrari zuletzt nicht mehr funktioniert hat.

Ecclestone: Vettel ist "sehr sensibel"

"Was viele nicht wissen: Sebastian ist sehr sensibel, er liebt es, geliebt werden. Das ist ihm bei Ferrari nicht mehr widerfahren", ergänzte Ecclestone.

Nach fünf Jahren bei der Scuderia, in denen er sein Ziel WM-Titel nicht erreicht hat, geht der deutsche Pilot ab diesem Jahr im Aston Martin an den Start. Sein erstes Rennen im neuen Cockpit wird Vettel Ende März in Bahrain absolvieren. (Rennkalender der Formel 1 2021)

Der Saisonauftakt wird mit Spannung erwartet - auch von Ecclestone. Der Brite bezog zu verschiedenen Themen Stellung.

Bernie Ecclestone über…

…die Zukunft der Formel 1:

"Wir müssen in der Formel 1 viel mehr daran denken, was wir tun müssen: nämlich den Entertainment-Faktor nach vorne bringen. Auch auf Ingenieursseite ist es interessanter, einiges zu entwickeln. Es ändert wahrscheinlich circa 50 Prozent der Zuschauer. Aber wir sollten uns auf die 85 Prozent konzentrieren, die einfach Entertainment wollen. Die nicht wissen, wer das Ganze mitentwickelt. Die einzigen Menschen, die uns momentan dabei helfen können, sind bei Mercedes."

"Jahre bei Ferrari am besten vergessen"

…Sebastian Vettel:

"Ich denke, er ist in einer neuen Situation. Ferrari ist die Vergangenheit. Er geht jetzt dahin, wo er mit Red Bull angefangen hat. Das Team (Aston Martin, Anm. d. Red.) ist wie ein neuer Spieler und ich bin mir sicher, dass er dort wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann. Zu dem, was er wollte."

"Wir haben über alles gesprochen. Das Beste, was er machen kann und was jeder machen kann, ist, die Jahre bei Ferrari zu vergessen. Was viele vielleicht gar nicht wissen, er ist ein sehr sensibler Typ. Er liebt es, geliebt zu werden. Das ist ihm bei Ferrari nicht mehr widerfahren."

"Er ist wieder auf dem richtigen Weg. Ich glaube nicht, dass er gerne zu einem Team gegangen wäre, wo es keine Herausforderung gibt, wo es einfach gewesen wäre, zu gewinnen. Er ist nun bei einem neuen Team. Das will er verbessern, was er auch bei Red Bull gemacht hat. Er hat diesem Team geholfen, vier Weltmeisterschaften zu holen."

"Als er für ein nicht-britisches Team gefahren ist, hat das nicht sehr gut funktioniert."

"Was Vettel bei seinem letzten Team durchgemacht hat, da war er nicht glücklich und hat nicht die volle Unterstützung bekommen. Er hat sich da wohl etwas geärgert. Er war nicht enttäuscht vom Leben und wollte nicht mehr der alte Vettel sein, sondern es war der Fall, dass er im richtigen Team sein musste. Ich bin sicher, dass er nun im richtigen Team ist, wo man sich um ihn kümmert. Da hat er die Voraussetzung, den alten Vettel wieder zu zeigen. Ich bin positiv gestimmt, dass ihm das dort gelingen wird. Ich wäre sehr, sehr enttäuscht, wenn ihm dort sein Comeback nicht gelingen würde."

Mechanikprobleme machten Vettel zu schaffen

…die Aussagekraft der Testfahrten in Bahrain:

"Es war sehr schwierig bei den Testfahrten. Man weiß nie, wie viel Sprit da in den Autos ist. Die Zeiten können da schon irreführend sein. Man weiß auch nie genau, ob die Teams exakt nach den Regularien fahren, mit denen sie dann auch im Rennen fahren würden. Es ist also sehr einfach, da jemanden zu beeindrucken – die Teambesitzer oder Sponsoren – wenn man da mit einem Setup fährt, das nicht hundertprozentig den Regularien entspricht. Das ist vielleicht passiert bei den Tests, dass es da Teams gab, die andere Leute beeindrucken wollten."

…die Tests von Vettel:

"Was da passiert ist mit Vettel, das war ein Mechanikproblem. Das war nicht der Fakt, dass Vettel geschlafen hat. Sie hatten einfach mechanische Probleme. Das ist bei einigen passiert – unter anderem auch bei Lewis Hamilton. Andere haben vielleicht nicht so viel ausprobiert, deswegen war es für sie einfacher, gute Rundenzeiten rauszufahren. Aber ich denke, dass die Leute schon ein, zwei beeindruckende Fahrten gesehen haben."

…Mick Schumacher:

"Es ist schwierig zu sagen, was er in dieser Saison zeigen kann. Der Test hat es nicht wirklich gezeigt. Er hat sowieso ein großes Problem. Er hat die Last eines großen Namens, den er tragen muss. Das ist nicht einfach. Die Leute werden sagen: 'Er ist nicht so gut wie sein Vater'. Da sollten wir daher abwarten. Dazu hat er ein noch größeres Handicap mit dem Auto, das er fährt. Das ist ganz sicher nicht unter den besten Autos. Aber manchmal sind diese Dinge auch gut. Manchmal gibt es eine harte Zeit und dann kann man sich weiterentwickeln."

"Man kann bei niemandem vorhersagen, ob er das Potenzial zum Weltmeister hat. Aber eines ist sicher: Mick Schumacher wird das Bestmögliche herausholen. Seine Performance bis jetzt ist sehr, sehr gut. In den anderen Serien hat er immer abgeliefert. Es gibt also keinen Grund, warum er nicht Weltmeister werden sollte. Aber ich will ihn einfach in einem Team sehen, das sich um ihn kümmert, das ihm ein Auto hinstellt, mit dem er Weltmeister werden kann. Selbst Leute wie Hamilton könnten nicht mal ein Rennen gewinnen, wenn sie kein Auto hätten, das auf diesem Niveau ist. Da wird Mick also sicherlich einen Weg vor sich haben. Das ist aber dasselbe wie damals bei Damon Hill und den anderen. Die hatten alle die gleichen Anfangsprobleme."

"Es ist großartig. Das ist der Name, der in der Formel 1 sein muss. Es tut mir Leid für ihn, denn er hat großartige Qualitäten, mit denen er mehr erreichen könnte, als bei den Leuten, wo er jetzt ist. Da könnte er wesentlich mehr lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob er da so viel lernen kann. Er wird dort niemanden haben, der ihm viel beibringen kann. Er ist sehr auf sich allein gestellt."

Ecclestone: Mick Schumacher hat "viel Genie seines Vaters geerbt"

"Ein Team wie Red Bull, ein Team, das die Fähigkeiten hat, Rennen zu gewinnen. Das Menschen im Team hat, die ihn genau dabei unterstützen können. Sein Rekord in der Formel 2 war super. Das wird im aktuellen Team nicht so einfach werden."

"Mick Schumacher weiß genau, was er macht. Es ist nicht das erste Mal, dass er in einem Rennauto sitzt. Der andere Fahrer, der mit ihm im Team ist (Nikita Mazepin, Anm. d. Red.), ist in der gleichen Situation. Das sind zwei Fahrer, die in einem nicht konkurrenzfähigen Auto sind. Die müssen sich nun zu gestandenen Rennfahrern entwickeln. Das ist nicht einfach."

"Ich kenne Mick nicht sehr gut. Ich habe ihn schon einige Male getroffen, aber nie eng genug, um ihn wirklich zu kennen. Aber ich denke, dass er schon viel vom Genie seines Vaters geerbt hat. Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn wir in der Zukunft keine großartigen Leistungen von ihm sehen könnten."

"Er ist ein erstklassiger Mensch. Wenn man Teambesitzer ist, hat man viele Verflechtungen mit allen Menschen im Team. Man sieht sie an jedem Rennwochenende. Aber man sieht sie auch nicht allzu lange. Das Schöne, was ich über Michael Schumacher sagen kann: Es gab nie irgendwelche Probleme mit ihm. Es war schwierig, ihn nicht zu mögen."

…seine Aufgaben als Vater:

"Die Formel 1 war etwas einfacher. Der Kleine weiß genau, was er will und was er nicht will und das lässt er uns auch wissen."

"Es gibt einige Dinge, die ich mache. Aber ich versuche, so viel zu helfen, wie ich kann. Ich habe viel Zeit jetzt."

"Wenn er alt genug ist, dann hoffe ich, dass es die Formel 1 noch gibt. Aber da steht noch ein Fragezeichen dahinter."