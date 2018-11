Ersatzfahrer Stefan Bradl (Zahling) hat bei seinem MotoGP-Comeback im LCR-Team einen soliden Start erwischt.

Der 28 Jahre alte Motorrad-Pilot, der am Wochenende bei seinem früheren Rennstall für den verletzten Briten Cal Crutchlow einspringt, belegte am Freitag im freien Training zum Großen Preis von Malaysia in Sepang den 16. Rang.

"Der erste Tag war okay. Ich hoffe, dass wir so weitermachen können", sagte Bradl: "Ich brauche noch etwas mehr Vertrauen in das Motorrad, aber nach einer so langen Pause ist das normal."

Für den Honda-Testfahrer ist es der vierte Einsatz in dieser Saison, zuvor war der ehemalige Moto2-Weltmeister mit Wildcards in Brünn/Tschechien und Misano/Italien sowie am Sachsenring angetreten. Auch beim Heimrennen ging Bradl als Ersatzmann an den Start.

Bradl bei Comeback "ein bisschen aufgeregt"

"Ich werde die Sache locker angehen, versuchen möglichst viel Freude zu haben. Und wenn wir am Sonntag in die Punkte kommen würden, wäre es ein erfolgreicher Einsatz gewesen", hatte Bradl vor dem Training gesagt.

"Auch wenn es nur ein vorübergehendes Comeback bei LCR ist, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt", so Bradl. Der Bayer hatte seine ersten MotoGP-Jahre (2012-2014) beim italienischen Team verbracht.

Schnellster Mann am Freitag war Alex Rins. "I'm on fire", frei übersetzt "ich bin richtig gut drauf", witzelte der Spanier. Seine Suzuki war am Donnerstag vor der Box abgebrannt. Hinter Rins landeten Andrea Dovizioso (Italien/Ducati) sowie der alte und neue Weltmeister Marc Marquez (Spanien/Honda).