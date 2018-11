Der Kampf um den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2018 spitzt sich zu. Sebastien Ogier (Ford) gewann am Sonntag die Rallye Großbritannien in Wales und feierte damit seinen vierten Saisonsieg. Da der WM-Führende Thierry Neuville (Hyundai) nach einem Ausrutscher am Samstag nur auf Platz fünf kam und Ott Tänak (Toyota) durch einen Defekt die Top 10 verpasste, war Ogier der große Gewinner des drittletzten WM-Laufs.

Tänak hatte nach einer bisher überzeugenden Vorstellung die Rallye mit mehr als 40 Sekunden Vorsprung angeführt und lag auf Kurs zu seinem vierten Sieg in Folge. Doch dann streikte bei der 16. von 23 WP die Technik seines Toyota Yaris WRC. Nach einer harten Landung nach einem Sprung war der Kühler leck geschlagen.

Bei der elften WP war bereits der Blitz beim WM-Führenden Neuville eingeschlagen. Auf Position zwei liegend, rutsche der Belgier in einer Rechtskurve von der Strecke. Erst nach mehr als 40 Sekunden konnte sich Neuville mit Hilfe einiger Zuschauer aus dem Straßengraben befreien, fiel aber auf Rang acht zurück.

"Irgendwann musste das passieren, wenn man seit Beginn des Jahres am Limit fährt. Das war mein erster richtiger Fehler seit Monte-Carlo", nahm Neuville den Ausrutscher auf seine Kappe, ohne aber in Gram zu versinken. Mit Platz fünf betrieb er am Ende erfolgreiche Schadensbegrenzung.

Damit schien der Weg frei für Ogier, der aber hart gegen Jari-Matti Latvala (Toyota) kämpfen müssen, der drei Wertungsprüfungen vor dem Ende sogar knapp in Führung lag. Im Ziel hatte dann aber Ogier die Nase um 10,6 Sekunden vorne. Mit 35,5 Sekunden Rückstand fuhr Latvalas Teamkollege Esapekka Lappi auf Rang drei.

Ergebnis Rallye Großbritannien (Top 5):

1. Sebastien Ogier (Ford) 3:06:12.5 Stunden2. Jari-Matti Latvala (Toyota) +10,6 Sekunden3. Esapekka Lappi (Toyota) +35,14. Craig Breen (Citroen) +1:10,4 Minuten5. Thierry Neuville (Hyundai) +1:14,4 Minuten

Ergebnis Powerstage (Top 5):1. Jari-Matti Latvala (Toyota) - 9:31.6 Minuten2. Ott Tänak (Toyota) +0,73. Sebastien Ogier (Ford) +5,24. Thierry Neuville (Hyundai) +5,65. Esapekka Lappi (Toyota) +8,2

WM-Stand nach 11/13 Läufen (Top 5):

1. Thierry Neuville (Hyundai) - 189 Punkte2. Sebastien Ogier (Ford) - 1823. Ott Tänak (Toyota) - 1684. Esapekka Lappi (Toyota) - 1005. Jari-Matti Latvala (Toyota) - 93

Der findet in drei Wochen (25. bis 28. Oktober) in Spanien satt.

