Hyundai-Pilot Andreas Mikkelsen führt die Rallye Mexiko, den dritten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2019, nach vier von 23 Wertungsprüfungen (WP) an. Der Norweger übernahm mit der Bestzeit bei der 31,57 Kilometer langen WP "El Chocolate" die Führung und verteidigte diese bei der folgenden WP und gewann zum Abschluss des Freitagvormittag die Zuschauerprüfung in Leon.

Mikkelsen geht mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden auf Sebastien Ogier (Citroen) in die Mittagspause. Als Dritter liegt Dani Sordo (Hyundai, +2,7 Sekunden) ebenfalls noch in Schlagdistanz zur Spitze. Auf den Rängen vier und fünf folgen mit Elfyn Evans und Ott Tänak die Speerspitzen von Ford und Toyota. Der WM-Führende Ott Tänak (Toyota), der am Freitag als erster Fahrer in die WP startet, liegt mit 28,2 Sekunden Rückstand auf Mikkelsen auf Rang acht.

Unglücklich verlief der Auftakt in den ersten vollen Tag der Rallye Mexiko für dem WM-Zweiten Thierry Neuville (Hyundai), der beim ersten Durchgang der WP "El Chocolate" durch einen Reifenschaden hinten links 44,1 Sekunden auf die Bestzeit verlor. "Es passierte nach etwa fünf Kilometern. Wir wären beinahe abgeflogen. Ich wollte den Steinen ausweichen, die Tänak auf die Straßen geschleudert hat. Dabei haben wir einen Stein getroffen und dabei muss es passiert sein", berichtet Neuville.

Deutlich schlimmer erwischte es Teemu Suninen (Ford), der bei derselben WP nach 13,5 Kilometern mit seinem Auto anschlug, dabei das rechte Vorderrad beschädigte und nicht aus eigener Kraft weiterfahren konnte.

Am Freitagnachmittag stehen bei der Rallye Mexiko drei WP auf dem Programm, eh dann am Abend zwei Durchgänge einer 2,33 Kilometer kurzen Zuschauerprüfung folgen.

Gesamtwertung Rallye Mexiko nach WP 4/23 (Top 10):01. Andreas Mikkelsen (Hyundai) - 35:27.4 Minuten02. Sebastien Ogier (Citroen) +1,6 Sekunden03. Dani Sordo (Hyundai) +2,704. Elfyn Evans (Ford) +9,705. Kris Meeke (Toyota) +11,206. Jari-Matti Latvala (Toyota) +18,707. Esapekka Lappi (Citroen) +22,108. Ott Tänak (Toyota) +28,209. Thierry Neuville (Hyundai) +49,910. Marco Bulacia Wilkinson (Skoda/WRC2) +2:19,4 Minuten

