Mit starkem Rabatt: Ausgewählte Herren Schuhe von Salomon gibt es bei Amazon aktuell bis zu 44% günstiger

Egal ob Wanderungen, Trailrunning oder einfache Spaziergänge: Richtige und bequeme Schuhe zu haben ist essentiell für einen entspannten Outdoor-Ausflug. Amazon bietet jetzt nur für kurze Zeit ausgewählte Schuhe von Salomon mit starken Rabatten an. Hier ist nahezu für jeden Outdoor-Fan der passende Schuh dabei. Die angebotenen Schuhe gibt es bei uns im Überblick:

Bis zu 44% Rabatt auf den Trailrunning- und Wanderschuh XA Pro 3D Gore-Tex

Der Trailrunning- und Wanderschuh XA Pro 3D Gore-Tex * ist eine perfekte Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit! Mit starken 4,5 von 5 Sternen in über 8.500 Bewertungen ist dieser Schuh ein Favorit unter Outdoor-Enthusiasten. Die innovative 3D Advanced Chassis Konstruktion bietet ein stabiles Laufgefühl - selbst in anspruchsvollem Gelände. Dank der Full Premium Wet Traction Contagrip Technologie meistert der Schuh nasse Gebiete mühelos. Die verstärkten Zehenschutzkappen und sorgfältig platzierte Schutzzonen garantieren einen ausreichenden Schutz der Füße. Vielseitig einsetzbar bei jeder Witterung, mit einer robusten Gummisohle und einem strapazierfähigen Außenmaterial aus Synthetik/Textil.

Bis zu 30% auf die Xa Pro 3D Fitnessschuhe

Der Xa Pro 3D Fitnessschuh * passt mit einer breiten Palette von Farboptionen, perfekt zu jedem individuellen Stil. Mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bei fast 8.000 Bewertungen ist auch dieser Schuh ein absolutes Must-Have für Fitness-, Wander- & Trailrunning-Fans. Die innovative 3D Advanced Chassis Konstruktion sorgt für ein stabiles Laufgefühl, selbst in anspruchsvollem Gelände, während die Full Premium Wet Traction Contagrip Technologie einen festen Halt in nassen Gebieten bietet. Neben verstärkten Zehenschutzkappe und sorgfältig platzierten Schutzzonen sind sie für jede Witterung geeignet und bieten dank der Gummi-Sohle und strapazierfähigem Synthetik-/Textil-Obermaterial optimalen Schutz und Tragekomfort.

SALOMON Speedcross Gore-Tex aktuell schon ab 109€ erhältlich

Den Speedcross Gore-Tex* kann man gerade ebenfalls mit bis zu 30% Rabatt erwerben. Verfügbar in unterschiedlichen Farben, passt er perfekt zu jedem Look. Mit seiner wasserdichten Konstruktion und einem aggressiven Grip bietet er optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die innovative Reduzierung des Volumens gleichzeitig erhöhter Komfort bieten einen umfassenden Wetterschutz, während die Contagrip TA Sohle mit aggressivem Stollendesign selbst Schlamm, Schnee oder nassen Untergrund meistert. Die Speedcross-Passform und das Quicklace Verstellsystem sorgen für einen bequemen und präzisen Fußhalt in jedem Gelände. Eine robusten Gummisohle und ein strapazierfähiges Synthetik-/Textil-Obermaterial runden den Speedcross Gore-Tex ab.